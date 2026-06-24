Temptation Island 2026, chi sono le 7 coppie: nomi, età, storie e motivi della partecipazione

Dopo un anno di attesa torna finalmente il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. La nuova edizione del reality dei sentimenti debutta mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5 e vede protagoniste sette coppie pronte a mettere alla prova il loro amore tra dubbi, gelosie, confessioni e possibili colpi di scena.

Le coppie vivranno per due settimane separate all'interno del villaggio Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in Calabria, lontane dai rispettivi partner e a contatto con tentatori e tentatrici. Come da tradizione del programma, nella prima fase i profili social dei protagonisti non sono disponibili.

Ecco chi sono i fidanzati e le fidanzate di Temptation Island 2026, da dove arrivano e quali sono i motivi che li hanno spinti a partecipare. Argomenti temptation island

Gabriele e Sara: sei anni e mezzo insieme tra gelosia e dubbi

Gabriele e Sara hanno entrambi 25 anni, lavorano come impiegati e vivono a Milano. La coppia è fidanzata da sei anni e mezzo e da due anni ha scelto la convivenza. A scrivere alla redazione di Temptation Island è stato Gabriele dopo aver scoperto alcune conversazioni sospette che lo hanno portato a pensare a un possibile tradimento da parte della fidanzata.

Sara però respinge le accuse e racconta una versione diversa: secondo lei il compagno sarebbe troppo geloso e il suo atteggiamento le avrebbe fatto vivere la relazione come una "bolla di vetro". La loro presentazione ha già attirato l'attenzione del pubblico, soprattutto per il confronto sui sacrifici economici fatti da lui per la coppia, a cui Sara ha risposto: "Stai parlando di cose materiali".

Francesca e Danilo: la fiducia messa alla prova

Francesca e Danilo stanno insieme da due anni. Lei, 25 anni, arriva nel programma con una forte crisi di fiducia nei confronti del fidanzato. Secondo Francesca, lo scorso dicembre avrebbe scoperto alcune conversazioni tra Danilo e altre ragazze, accusandolo di raccontare diverse bugie. Lui ha però difeso la propria posizione, sostenendo che quei messaggi non fossero reali e spiegando di sentirsi "in gabbia" nella relazione.

La situazione ha portato Francesca a controllare quotidianamente i social del compagno, nella speranza di trovare risposte.

Sabrina e Giovanni: dopo sei anni arrivano i dubbi

Sabrina e Giovanni sono una coppia siciliana insieme da sei anni. Giovanni lavora come venditore ambulante di brioche e ammette di avere dei dubbi sulla relazione, perché secondo lui Sabrina sarebbe cambiata nel tempo.

La ragazza conferma il momento di difficoltà e racconta che, dopo una "distrazione", non sarebbe più sicura dei suoi sentimenti e di voler costruire il futuro accanto al suo compagno.

Cristian e Soraya: due stili di vita molto diversi

Cristian e Soraya sono entrambi romani. Lei ha 23 anni, lui 28, e stanno insieme da un anno e otto mesi. La coppia lavora nell'azienda della famiglia di Soraya. È proprio lei a rivolgersi alla redazione perché sente che i due abbiano visioni molto diverse della vita. Soraya vorrebbe un fidanzato più dinamico e mondano, mentre descrive Cristian come una persona più tranquilla e meno interessata alle uscite e al divertimento.

Tra le accuse della ragazza anche quella di spendere soldi per cose che considera poco importanti invece di investirli in esperienze da vivere insieme.

Bernardette e Diamante: sedici anni d'amore e il sogno del matrimonio

Bernardette e Diamante Crispino sono una coppia campana legata da ben sedici anni. Diamante ha un passato nel calcio professionistico: è stato portiere ed è cresciuto nella Primavera del Napoli, giocando anche negli anni in cui sulla panchina azzurra sedeva Rafa Benitez. Successivamente ha continuato la carriera tra Lega Pro e Serie D.

A scrivere a Temptation Island è stata Bernardette, che vorrebbe dare una svolta definitiva alla relazione e arrivare al matrimonio. Diamante, però, racconta di non sentirsi ancora pronto per questo importante passo.

Iris e Andrea: dopo gli scambi di foto intime arriva la crisi

Iris e Andrea, entrambi pugliesi, stanno insieme da tre anni. È Iris a contattare il programma dopo aver scoperto che il fidanzato aveva avuto scambi di foto intime con altre ragazze. Andrea non sembra vivere la situazione con lo stesso peso della compagna e sostiene che nella relazione sia arrivata "molta noia".

La partecipazione al reality servirà quindi a capire se il rapporto può essere recuperato o se la distanza tra loro è ormai troppo grande.

Alessandra e Rosario: una relazione segnata da un tradimento

Alessandra e Rosario stanno insieme da due anni e otto mesi. Lei ha 26 anni, è originaria di Milano ma si è trasferita a Napoli, città natale del compagno, dove oggi convivono. La ragazza ha scoperto che Rosario aveva avuto una relazione parallela, ma nonostante il tradimento ha deciso di continuare il rapporto e cambiare vita trasferendosi da lui.

Ora sceglie Temptation Island per capire quale direzione prendere e se la loro storia abbia ancora un futuro.