Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia sulla nuova edizione: “Ho pianto più del solito”

Manca ormai pochissimo al debutto della quattordicesima edizione di Temptation Island. Il celebre reality dei sentimenti tornerà in prima serata da mercoledì 24 giugno, con Filippo Bisciglia ancora una volta alla guida del programma che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate televisiva.

Alla vigilia della nuova stagione, il conduttore ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha raccontato alcune curiosità e anticipato le emozioni che attendono il pubblico.

Filippo Bisciglia: “Ci si commuoverà tanto”

Pur senza entrare nei dettagli delle vicende delle coppie protagoniste, Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che questa edizione sarà particolarmente intensa dal punto di vista emotivo. Argomenti temptation island

“Risposta di rito: non posso svelare niente! Se non che ci si commuoverà tanto. Anch’io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e si percepiva l’amore”.

Il conduttore ha inoltre rivelato una novità legata al cast: “Una novità di quest'anno è che il ragazzo più grande ha 32 anni, quindi sono tutti giovani, era da tanto che non accadeva”.

Il momento più emozionante secondo Filippo Bisciglia

Nel corso dell'intervista, il volto storico di Temptation Island ha spiegato quale sia il momento che vive con maggiore coinvolgimento durante il programma: “Posso dirti che la scelta finale per me è il momento più bello, divento anch’io telespettatore”.

Il rapporto con le coppie e i consigli durante il percorso

Parlando delle decisioni prese dai protagonisti al termine dell'esperienza, Bisciglia ha spiegato di cercare sempre di rispettare le scelte dei partecipanti: “Se si tratta di una riconciliazione sto zitto, non mi intrometto. Altrimenti li faccio riflettere. Poi hanno comunque un mese per capire se hanno fatto la scelta giusta”.

“Vorrei abbracciarli tutti”: la confessione del conduttore

Uno degli aspetti più apprezzati dal pubblico è l'empatia dimostrata da Filippo Bisciglia nei confronti dei concorrenti: “È dura non piangere quando li vedo in lacrime. Li vorrei abbracciare tutti e spesso lo faccio, mi viene spontaneo. I sentimenti sono all’ordine del giorno a Temptation”.

La lezione più importante imparata grazie a Temptation Island

Infine, il conduttore ha rivelato cosa continui ancora oggi a sorprenderlo dopo tanti anni alla guida del programma: “Mi sorprendono le emozioni, che sono sempre differenti”.

E sulla più grande lezione appresa nel corso delle varie edizioni ha aggiunto: “Ho imparato che se la persona che ami è infelice con te e non ha il coraggio di lasciarti, devi essere tu a farlo per il suo bene”.