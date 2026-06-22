Temptation Island, Filippo Bisciglia svela i segreti del reality: "Cosa succede dietro le quinte"

Manca pochissimo al ritorno di Temptation Island, il reality dei sentimenti di Canale 5 che ripartirà mercoledì 24 giugno. L’attesa è alle stelle e, proprio a ridosso della messa in onda, il conduttore Filippo Bisciglia ha deciso di raccontare alcune curiosità inedite sul programma, svelando tre dettagli che riguardano ciò che il pubblico non vede mai.

Tra queste, la prima riguarda la vera “macchina” produttiva che si nasconde dietro le storie dei protagonisti. Nel villaggio, infatti, sono attive circa 100 telecamere fisse, costantemente accese per non perdere nemmeno un secondo di quanto accade tra coppie e tentatori. A queste si aggiungono circa 20 cameraman con telecamere mobili, pronti a seguire i momenti più intensi e spontanei. Durante i falò di confronto, la presenza diventa ancora più massiccia, con operatori disposti ovunque per catturare ogni emozione in diretta.

Un altro aspetto curioso riguarda invece la gestione del programma in caso di maltempo. Come spiegato da Bisciglia, quando le condizioni non permettono di girare all’aperto entra in gioco il cosiddetto “cover set”, una soluzione alternativa al coperto che permette comunque lo svolgimento dei momenti chiave, come il falò. Non è una situazione eccezionale e, secondo il conduttore, in passato è già capitato che il pubblico più attento si accorgesse di queste variazioni. Argomenti temptation island

Infine, c’è il lato più personale del conduttore. Quando non è davanti alle telecamere, Filippo Bisciglia racconta di restare costantemente operativo, seguendo ciò che accade nel villaggio attraverso i monitor e mantenendo un contatto continuo con la produzione. La sua disponibilità è praticamente totale, tanto da definirsi ironicamente una sorta di “pronto soccorso dell’amore”. In passato, ha ricordato, è anche entrato nel villaggio nel cuore della notte, intorno alle tre, per gestire una situazione improvvisa.