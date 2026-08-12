Temptation Island, Lino Giuliano svela perché è finita con Alessia Pascarella: "Ecco cosa ho scoperto"

Lino Giuliano sembra intenzionato a voltare definitivamente pagina dopo la turbolenta fine della relazione con Alessia Pascarella. L’ex protagonista di Temptation Island è volato a Ibiza, dove un avvistamento in compagnia di una ragazza ha subito alimentato nuove indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Secondo alcune segnalazioni rilanciate sui social da Deianira Marzano, Lino sarebbe stato visto sull’isola spagnola insieme a una giovane la cui identità, al momento, resta sconosciuta. Non ci sono elementi per parlare di una nuova relazione: potrebbe trattarsi semplicemente di un’amica o di una persona della stessa compagnia.

La rottura con Alessia Pascarella

L’avvistamento arriva a poche settimane dalla fine definitiva della storia con Alessia. Una separazione particolarmente turbolenta, accompagnata da accuse reciproche e sfoghi pubblici.

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Giuliano aveva raccontato sui social di essere stato aggredito dall’ex fidanzata, mostrando anche una ferita al braccio che, secondo la sua versione, sarebbe stata provocata durante l'episodio. In quell’occasione aveva annunciato la rottura definitiva, spiegando di non voler più accettare minacce o comportamenti violenti.

Anche Alessia Pascarella aveva successivamente confermato la fine della relazione durante una conversazione con l’amica Jenny Guardiano.

Lino risponde a una follower: «Alessia mi ha nascosto delle chat»

Proprio l’avvistamento di Ibiza ha spinto una follower a scrivere direttamente a Giuliano, dicendosi delusa nel vederlo frequentare altre ragazze così poco tempo dopo la separazione.

La risposta dell’ex volto di Temptation Island ha però aggiunto un nuovo particolare sulle ragioni della rottura. Lino ha infatti replicato: «Alessia mi ha nascosto delle chat, ecco perché ci siamo lasciati».

Una versione che introduce quindi un ulteriore elemento nella già complicata vicenda sentimentale tra i due.