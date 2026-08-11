Temptation Island, Lino Giuliano volta pagina dopo Alessia Pascarella: avvistato a Ibiza con una ragazza misteriosa

Lino Giuliano sembra pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle la tormentata relazione con Alessia Pascarella. Dopo settimane segnate da accuse reciproche e dalla conferma della fine della loro storia, l’ex protagonista di Temptation Island è volato a Ibiza, dove un avvistamento in particolare ha immediatamente riacceso il gossip sulla sua vita sentimentale.

Secondo alcune segnalazioni rilanciate sui social da Deianira Marzano, Giuliano sarebbe stato visto sull'isola spagnola in compagnia di una ragazza misteriosa. Al momento non ci sono elementi sufficienti per parlare di una nuova relazione, ma la presenza della giovane al suo fianco non è passata inosservata.

La fine turbolenta della storia con Alessia Pascarella

Soltanto poche settimane fa, la situazione tra Lino e Alessia appariva decisamente diversa. La coppia, diventata popolare grazie a Temptation Island, aveva continuato a vivere una relazione caratterizzata da momenti di forte tensione anche dopo la conclusione dell'esperienza televisiva.

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Lo scorso mese Giuliano aveva raccontato pubblicamente di essere stato aggredito dall'ex fidanzata, mostrando sui social anche la foto di una ferita al braccio che, secondo la sua versione, sarebbe stata conseguenza dell'episodio.

In quell'occasione aveva annunciato senza mezzi termini la conclusione del rapporto: «La nostra storia, però, è definitivamente finita. Non posso più accettare minacce o comportamenti violenti nei miei confronti. Da questo momento ognuno prenderà la propria strada. Per me questa vicenda finisce qui».

Anche Alessia Pascarella aveva successivamente confermato la separazione attraverso una conversazione con l'amica Jenny Guardiano.

Lino Giuliano e la nuova avventura da dj

Archiviata almeno sentimentalmente la storia con Alessia, per Giuliano si è aperta anche una nuova fase professionale. L'ex volto di Temptation Island ha infatti intrapreso un percorso come dj insieme a Fabio Mascaro, altro protagonista del reality, al quale aveva partecipato in coppia con l'ex fidanzata Sara El Moudden.

I due hanno in programma diverse serate insieme, trasformando così l'amicizia nata nell'ambiente di Temptation Island anche in una collaborazione professionale.

Prima dei prossimi impegni, però, Giuliano si sta concedendo qualche giorno di relax a Ibiza. Ed è proprio qui che sarebbe comparsa la misteriosa ragazza.

Chi è la ragazza avvistata con Lino a Ibiza?

Per ora l'identità della giovane resta sconosciuta e, soprattutto, non è possibile stabilire quale sia realmente il rapporto tra i due. Potrebbe trattarsi semplicemente di un'amica o di una persona appartenente alla stessa compagnia.

L'avvistamento arriva però in un momento particolare: Alessia Pascarella ha annunciato di essere single dopo la definitiva rottura con Lino Giuliano. Inevitabile, quindi, che le immagini e le segnalazioni provenienti da Ibiza alimentino le indiscrezioni su un possibile nuovo interesse sentimentale.

Per capire se si tratti soltanto di un incontro durante la vacanza oppure dell'inizio di qualcosa di nuovo bisognerà attendere eventuali conferme dei diretti interessati.