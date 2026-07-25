Alessia Pascarella accusata di aver colpito tre ragazze con un drink: "Lo avevo tirato a Lino, le ho bagnate per sbaglio"

A due anni dalla partecipazione a Temptation Island, il rapporto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano continua a essere segnato da tensioni, accuse reciproche e nuovi episodi destinati a far discutere. Dopo le polemiche delle scorse settimane, la coppia torna infatti al centro dell'attenzione per quanto accaduto durante una serata in discoteca.

Le accuse dopo la serata in discoteca

Nelle ultime ore, Alessia Pascarella è stata criticata sui social dopo la diffusione di alcuni commenti relativi a un episodio avvenuto in un locale.

Sotto un video pubblicato sul suo profilo TikTok, un'utente ha scritto: "Sabato hai buttato il drink addosso a tre persone che erano estranee a tutto quello che stava succedendo tra te e Lino, che suppongo sia andato a ballare di nascosto. Imparate a essere civili".

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La replica di Alessia Pascarella

Alla contestazione, Alessia Pascarella ha risposto con una domanda rivolta direttamente all'autrice del commento: "Sei una di quelle?".

Una replica che non ha smentito l'episodio e che ha alimentato ulteriormente le discussioni sui social.

La versione dei fatti: "Non c'è stata alcuna aggressione"

Contattata da Fanpage.it per chiarire l'accaduto, Alessia Pascarella ha scelto di non approfondire la vicenda, spiegando però che quanto accaduto non sarebbe riconducibile a un'aggressione: "Non mi va di parlarne perché si tratta di fatti di coppia nei quali non voglio entrare, ma non c'è stata alcuna aggressione".

L'ex protagonista del reality ha poi precisato la dinamica dell'episodio: "Ho lanciato il drink a Lino e, per sbaglio, ho bagnato delle ragazze che erano lì. Ma loro non c'entravano niente, era una cosa mia con Lino".

Le precedenti accuse tra Lino e Alessia

La nuova vicenda arriva a poche settimane da un altro duro scontro tra i due ex fidanzati.

In quell'occasione Lino Giuliano aveva accusato pubblicamente Alessia Pascarella di averlo aggredito, pubblicando anche la foto di una presunta ferita al braccio e scrivendo: "Non posso più accettare minacce e comportamenti violenti".

Una ricostruzione che era stata respinta con decisione da Alessia, che aveva definito quelle accuse prive di fondamento e frutto della fantasia dell'ex compagno.

Un rapporto ancora lontano dalla serenità

Nonostante i numerosi tentativi di riconciliazione dopo l'esperienza a Temptation Island, il rapporto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano continua a vivere fasi alterne.

Tra riavvicinamenti, nuove rotture e continui botta e risposta sui social, i due sembrano non aver ancora trovato un equilibrio definitivo, alimentando periodicamente l'interesse del pubblico che li aveva conosciuti nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.