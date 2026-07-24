Temptation Island: Lino va a ballare, Alessia scopre tutto e scoppia la scenata: «Ha lanciato il drink contro tre persone»

Continua a far discutere la relazione tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Dopo l'esperienza a Temptation Island, il loro rapporto è stato spesso caratterizzato da crisi, riavvicinamenti e nuovi scontri. Negli ultimi giorni, però, la situazione si è ulteriormente complicata a causa di una serie di accuse pubbliche e di nuovi interventi sui social.

L'accusa di Lino: "Mi ha morso al braccio"

Tutto è iniziato quando Lino Giuliano ha pubblicato una fotografia che mostrava una vistosa ferita al braccio. L'ex protagonista di Temptation Island ha sostenuto che quel segno fosse stato provocato da un morso di Alessia Pascarella durante una lite.

Lino ha anche spiegato di aver scelto di non denunciarla soltanto per non metterla in difficoltà. Poche ore dopo, però, il post è stato eliminato dai suoi profili social.

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La replica di Alessia: "Non c'è un'ombra di verità"

In un primo momento Alessia Pascarella ha preferito non commentare la vicenda. Successivamente, attraverso una storia pubblicata sui social, ha respinto con decisione le accuse.

«Molto meglio prima quando i social non c'erano, purtroppo i follower danno alla testa. Comunque non ho niente da dire perché non c'è un'ombra di verità e, a prescindere, non darò spiegazioni perché non ho alcuna intenzione di far ridere la gente. Mi basta e avanza quello che è successo in passato», ha scritto.

Lino torna sull'argomento in radio

Nei giorni successivi Lino Giuliano è stato ospite della trasmissione radiofonica "Non succederà più", condotta da Giada Di Miceli. Pur senza entrare nei dettagli dell'accaduto, ha dichiarato di sperare che Alessia lo contatti per chiedergli scusa.

La nuova smentita di Alessia ai follower

La questione è tornata d'attualità quando alcuni utenti hanno chiesto direttamente ad Alessia Pascarella se fosse vero che avesse morso il compagno.

Anche in questa occasione l'ex volto del reality ha negato tutto, rispondendo: «Credi ancora a Babbo Natale? Comunque sta dicendo solo bugie come sempre. Io sinceramente non mi metto nemmeno a dire la mia, non mi applico proprio».

Il racconto di una follower sul presunto episodio al Rama

A far discutere è stato anche il messaggio pubblicato da una follower, che come riportato da IsaeChia ha raccontato quello che, secondo la sua versione, sarebbe accaduto sabato sera nel locale Rama. Rivolgendosi direttamente ad Alessia Pascarella, la ragazza ha scritto: «Sei bella e tutto ma sei una grandissima cafona. Ci sta che vuoi salvare la tua relazione tossica nonostante tutto ma abbi un po' di rispetto per le persone che ci sono intorno a voi. Al Rama sabato hai buttato il drink addosso a 3 persone che erano palesemente estranee a tutto quello che stava succedendo tra te e il tuo fantastico Lino che suppongo sia andato a ballare di nascosto. Detto questo, imparate ad essere civili, che non ci vuole molto».

La risposta di Alessia

Alla segnalazione, Alessia Pascarella non ha replicato nel merito delle accuse contenute nel messaggio della follower. Si è limitata a rispondere con una breve domanda: «Sei una di quelle?».

Una risposta che non conferma né smentisce il racconto dell'utente.