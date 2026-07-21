Lino Giuliano su Alessia Pascarella dopo la presunta aggressione subita: "Non ho sbagliato nulla, mi deve chiedere scusa"

Dopo giorni di indiscrezioni, accuse e messaggi social, Lino Giuliano è tornato a parlare pubblicamente della difficile situazione sentimentale con Alessia Pascarella. L'ex protagonista di Temptation Island, ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più su Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli, ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime settimane, ribadendo la propria versione dei fatti e negando con decisione qualsiasi tradimento.

Le dichiarazioni arrivano dopo il clamore suscitato da una storia pubblicata su Instagram, poi rimossa, nella quale Lino mostrava una ferita che, secondo lui, gli sarebbe stata provocata proprio da Alessia con un morso. Accuse che la fidanzata ha respinto, scegliendo poi di non aggiungere ulteriori commenti.

"Con Alessia siamo tornati insieme, ma oggi viviamo un momento difficile"

Nel corso dell'intervista, Lino Giuliano ha spiegato che, dopo la crisi vissuta al termine dell'esperienza a Temptation Island, lui e Alessia Pascarella avevano deciso di ricominciare la loro storia.

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L'ex protagonista del reality ha precisato anche un dettaglio che aveva alimentato diverse interpretazioni: l'anello regalato ad Alessia non rappresentava una proposta di matrimonio. Secondo Lino, il valore di una relazione non dipende dagli oggetti, ma dai gesti e dall'impegno quotidiano. Nonostante il ritorno di fiamma, oggi la coppia starebbe attraversando un nuovo periodo di tensione.

"Ad oggi siamo un po' in discussione. Abbiamo avuto una piccola discussione, ma è una situazione complicata e non voglio alimentare ulteriori problemi nella relazione", ha spiegato.

"Non ho tradito Alessia, sono pulitissimo"

Uno dei passaggi più netti dell'intervista riguarda le accuse che, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, avrebbero incrinato il rapporto tra i due.

Lino Giuliano ha escluso categoricamente qualsiasi infedeltà: "Non ho fatto niente. Sono pienamente pulito. Non ci sono tradimenti e ci metto la faccia. Se qualcuno sostiene il contrario, porti le prove".

Il napoletano ha raccontato di aver dato il massimo alla relazione dopo il ritorno con Alessia, sostenendo che oggi i ruoli si sarebbero quasi invertiti. Secondo lui, sarebbe la fidanzata a mostrarsi particolarmente diffidente e critica nei suoi confronti.

"Sono ancora innamoratissimo di Alessia"

Nonostante la crisi, Lino non ha nascosto i sentimenti che prova ancora per Alessia Pascarella.

L'ex volto di Temptation Island ha dichiarato di considerarla ancora la donna della sua vita e di non riuscire a immaginare un amore capace di sostituire quello costruito in quasi sette anni insieme.

"Sono innamoratissimo. Anche se un giorno dovessi rifarmi una vita, non credo riuscirei a superare l'amore che provo per lei".

Parole che confermano quanto il legame tra i due sia ancora molto forte, nonostante le tensioni degli ultimi giorni.

Il desiderio di un chiarimento

Durante l'intervista, Lino Giuliano ha spiegato di sperare ancora in una riconciliazione.

Ha ricordato i tanti anni trascorsi insieme, i progetti condivisi e il percorso costruito con Alessia, definendo un vero peccato vedere la relazione arrivare a questo punto.

Secondo il suo racconto, però, negli ultimi tempi sarebbe sempre stato lui a fare il primo passo per cercare un confronto.

Per questo motivo, questa volta si aspetta un'iniziativa da parte della fidanzata.

"Mi deve chiamare lei e chiedermi scusa"

Nella parte finale dell'intervista, Lino Giuliano ha ribadito di sentirsi completamente estraneo alle accuse che gli sono state rivolte. Ha affermato di avere la coscienza tranquilla e di possedere anche elementi utili a dimostrare la propria versione dei fatti.

Per questo motivo ritiene che il prossimo passo debba arrivare da Alessia Pascarella: "Mi auguro che mi chiami e mi chieda scusa per quello che è successo. Io sono disponibile a parlare, ma questa volta non devo essere io a cercarla perché non ho sbagliato nulla”.

Secondo Lino, la crisi sarebbe stata alimentata anche dall'influenza di persone vicine ad Alessia, comprese alcune figure familiari, che avrebbero contribuito ad aumentare la distanza tra loro.