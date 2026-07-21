Temptation Island, Soraya si prepara al falò con Cristian: "So che il pubblico mi darà torto"

Il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino a Temptation Island sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Nel corso della quinta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, la distanza tra i due fidanzati si allarga ulteriormente, mentre il rapporto tra Soraya e il single Dimitri Hristov continua a rafforzarsi.

Dopo avere visto nuovi filmati della compagna, Cristian decide ancora una volta di chiedere un falò di confronto anticipato, convinto che la relazione stia ormai attraversando la crisi più profonda.

Cristian chiede il falò: "È una questione di dignità"

A spingere Cristian Mascolino verso la richiesta di un confronto immediato è soprattutto una frase pronunciata da Soraya, che ha confessato di non essere più sicura dei sentimenti che prova nei suoi confronti.

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Pur riconoscendo i propri errori, Cristian non riesce ad accettare l'evoluzione del rapporto tra la fidanzata e Dimitri: "Lei non si è mai scusata per gli atteggiamenti avuti nei miei confronti che mi hanno spinto a cambiare e questo non mi mette nelle condizioni di andarle incontro".

Durante il confronto con Filippo Bisciglia, il conduttore gli chiede se sarebbe disposto a modificare alcuni aspetti del suo carattere per recuperare la relazione. La risposta del giovane lascia trasparire tutta la sua amarezza.

"Io l'ho sempre lasciata libera e qua dentro ho scoperto che questo ragazzo lo aveva conosciuto fuori. Perché dovrei cambiare io? Sono sempre stato io quello sbagliato, secondo lei. Ma perché?".

Cristian conclude con una riflessione che sintetizza il momento che sta vivendo: "Mi sta facendo male. Non riesco a passare sopra alle cose che mi sta facendo, è una questione di dignità".

Cristian: "Io la amo ancora"

Terminato il falò, Cristian torna nel villaggio profondamente provato. Continua a domandarsi se Soraya sia stata sincera quando ha detto di non amarlo più. A differenza della fidanzata, lui non ha dubbi sui propri sentimenti e ammette di essere ancora innamorato, nonostante tutto ciò che sta accadendo all'interno del programma.

Soraya: "Dimitri mi ha fatto sentire speciale"

Quando è il turno di Soraya Sabetta di raggiungere Filippo Bisciglia al falò, il suo racconto va nella direzione opposta. La giovane spiega di avere maturato nuove consapevolezze grazie alla conoscenza con Dimitri Hristov, che in pochi giorni le avrebbe dato attenzioni che non riceveva da tempo: "Dimitri mi ha fatto sentire speciale in questi giorni, più di quanto Cristian abbia fatto in un anno e mezzo".

Soraya sostiene inoltre di avere compreso quale sia, secondo lei, il vero problema della relazione: "Qua dentro sto capendo che Cristian è legato al contorno, all'idea che ha di me. Il mio non è un capriccio. Qua dentro mi sto rafforzando, non piango più".

L'abbraccio con Dimitri e la decisione sul falò

Durante il falò, Soraya non riceve alcun nuovo video del fidanzato e la circostanza sembra non provocarle particolari reazioni. Rientrata nel villaggio delle fidanzate, torna immediatamente tra le braccia di Dimitri Hristov, segno di un'intesa che appare sempre più forte con il passare dei giorni.

È proprio dopo questo momento che Soraya prende una decisione importante: sarà lei a chiedere un falò di confronto anticipato, convinta di avere ormai trovato le risposte che cercava.

Prima dell'incontro finale, però, vuole essere certa delle proprie convinzioni: "Io devo andare al falò con le idee chiare perché io so di avere ragione, ma per gli altri sono io a essere sbagliata".