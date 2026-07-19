Polpette di zucchine e tonno al forno

Una ricetta estiva, leggera e pronta in meno di 40 minuti. Perfetta come secondo piatto o per un aperitivo tra amici.
Ingredienti (4 persone)
- 3 zucchine medie
- 160 g di tonno sott'olio sgocciolato
- 80 g di pangrattato (+ un po' per la panatura)
- 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- 1 uovo
- 1 spicchio d'aglio (facoltativo)
- Prezzemolo tritato q.b.
- Sale e pepe q.b.
- Olio extravergine d'oliva
Preparazione
Lava e grattugia le zucchine, quindi strizzale molto bene per eliminare l'acqua in eccesso. Trasferiscile in una ciotola e aggiungi il tonno sbriciolato, l'uovo, il Parmigiano, il pangrattato, il prezzemolo e, se gradito, un po' di aglio tritato finemente. Regola di sale e pepe e mescola fino a ottenere un composto compatto.
Forma delle polpette, passale leggermente nel pangrattato e sistemale su una teglia rivestita con carta forno. Irrorale con un filo d'olio extravergine d'oliva e cuocile in forno preriscaldato a 190°C per circa 25 minuti, girandole a metà cottura per ottenere una doratura uniforme.
Servile calde oppure a temperatura ambiente, accompagnate da un'insalata fresca o da una salsa allo yogurt.
Il consiglio dello chef
Per un gusto ancora più intenso, aggiungi al composto qualche scorza di limone grattugiata e qualche fogliolina di menta tritata: renderanno le polpette ancora più profumate e perfette per l'estate.
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