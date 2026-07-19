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Polpette di zucchine e tonno al forno

Polpette di zucchine e tonno al forno

Una ricetta estiva, leggera e pronta in meno di 40 minuti

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Una ricetta estiva, leggera e pronta in meno di 40 minuti. Perfetta come secondo piatto o per un aperitivo tra amici.

Ingredienti (4 persone)

  • 3 zucchine medie
  • 160 g di tonno sott'olio sgocciolato
  • 80 g di pangrattato (+ un po' per la panatura)
  • 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
  • 1 uovo
  • 1 spicchio d'aglio (facoltativo)
  • Prezzemolo tritato q.b.
  • Sale e pepe q.b.
  • Olio extravergine d'oliva

Preparazione

Lava e grattugia le zucchine, quindi strizzale molto bene per eliminare l'acqua in eccesso. Trasferiscile in una ciotola e aggiungi il tonno sbriciolato, l'uovo, il Parmigiano, il pangrattato, il prezzemolo e, se gradito, un po' di aglio tritato finemente. Regola di sale e pepe e mescola fino a ottenere un composto compatto.

Forma delle polpette, passale leggermente nel pangrattato e sistemale su una teglia rivestita con carta forno. Irrorale con un filo d'olio extravergine d'oliva e cuocile in forno preriscaldato a 190°C per circa 25 minuti, girandole a metà cottura per ottenere una doratura uniforme.

Servile calde oppure a temperatura ambiente, accompagnate da un'insalata fresca o da una salsa allo yogurt.

Il consiglio dello chef

Per un gusto ancora più intenso, aggiungi al composto qualche scorza di limone grattugiata e qualche fogliolina di menta tritata: renderanno le polpette ancora più profumate e perfette per l'estate.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

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