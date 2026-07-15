Pollo al limone cremoso con patate al rosmarino

Un secondo semplice ma elegante, pronto in circa 40 minuti, con ingredienti facili da trovare.
Ingredienti (4 persone)
Per il pollo
- 600 g di petto di pollo a fette
- Farina q.b.
- 30 g di burro
- 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- 1 limone (succo e scorza grattugiata)
- 200 ml di brodo di pollo o vegetale
- 100 ml di panna da cucina (o panna fresca)
- Sale e pepe
- Prezzemolo fresco tritato
Per le patate
- 700 g di patate
- 2 cucchiai di olio EVO
- Rosmarino
- Sale e pepe
Preparazione
- Accendi il forno a 200°C.
- Taglia le patate a spicchi, condiscile con olio, rosmarino, sale e pepe e cuocile per 30-35 minuti, girandole a metà cottura.
- Infarina leggermente le fette di pollo.
- In una padella scalda burro e olio, quindi rosola il pollo per circa 3 minuti per lato. Toglilo e tienilo al caldo.
- Nella stessa padella versa il brodo e il succo di limone, raschiando il fondo con un cucchiaio.
- Aggiungi la panna e la scorza di limone, fai restringere la salsa per 3-4 minuti.
- Rimetti il pollo nella padella e lascialo insaporire per altri 2-3 minuti.
- Completa con prezzemolo fresco e servi insieme alle patate croccanti.
Consigli
- Per una nota più intensa, aggiungi uno spicchio d'aglio schiacciato all'inizio della cottura.
- Se preferisci una versione più leggera, sostituisci la panna con yogurt greco intero aggiunto a fuoco spento.
- Ottimo accompagnato da un'insalata di rucola e pomodorini.
Vino in abbinamento
Un Vermentino o un Pinot Grigio fresco valorizzano la nota agrumata del piatto.
... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno