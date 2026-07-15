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Pollo al limone cremoso con patate al rosmarino

Pollo al limone cremoso con patate al rosmarino

Un secondo semplice ma elegante, pronto in circa 40 minuti, con ingredienti facili da trovare

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Un secondo semplice ma elegante, pronto in circa 40 minuti, con ingredienti facili da trovare.

Ingredienti (4 persone)

Per il pollo

  • 600 g di petto di pollo a fette
  • Farina q.b.
  • 30 g di burro
  • 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
  • 1 limone (succo e scorza grattugiata)
  • 200 ml di brodo di pollo o vegetale
  • 100 ml di panna da cucina (o panna fresca)
  • Sale e pepe
  • Prezzemolo fresco tritato

Per le patate

  • 700 g di patate
  • 2 cucchiai di olio EVO
  • Rosmarino
  • Sale e pepe

Preparazione

  1. Accendi il forno a 200°C.
  2. Taglia le patate a spicchi, condiscile con olio, rosmarino, sale e pepe e cuocile per 30-35 minuti, girandole a metà cottura.
  3. Infarina leggermente le fette di pollo.
  4. In una padella scalda burro e olio, quindi rosola il pollo per circa 3 minuti per lato. Toglilo e tienilo al caldo.
  5. Nella stessa padella versa il brodo e il succo di limone, raschiando il fondo con un cucchiaio.
  6. Aggiungi la panna e la scorza di limone, fai restringere la salsa per 3-4 minuti.
  7. Rimetti il pollo nella padella e lascialo insaporire per altri 2-3 minuti.
  8. Completa con prezzemolo fresco e servi insieme alle patate croccanti.

Consigli

  • Per una nota più intensa, aggiungi uno spicchio d'aglio schiacciato all'inizio della cottura.
  • Se preferisci una versione più leggera, sostituisci la panna con yogurt greco intero aggiunto a fuoco spento.
  • Ottimo accompagnato da un'insalata di rucola e pomodorini.

Vino in abbinamento

Un Vermentino o un Pinot Grigio fresco valorizzano la nota agrumata del piatto.

... e tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno

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