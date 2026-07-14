Pasta alla Norma, il grande classico siciliano che conquista sempre

Tra i piatti simbolo della cucina italiana, la Pasta alla Norma occupa un posto speciale. Nata a Catania e dedicata, secondo la tradizione, all'omonima opera del compositore Vincenzo Bellini, questa ricetta unisce pochi ingredienti semplici in un'esplosione di sapori mediterranei.

Perfetta in estate, quando melanzane e basilico sono nel pieno della loro stagione, è un primo piatto che conquista per il contrasto tra la dolcezza del pomodoro, il gusto deciso della ricotta salata e la croccantezza delle melanzane fritte.

Ingredienti per 4 persone

320 g di rigatoni o penne rigate

2 melanzane medie

500 g di passata di pomodoro

200 g di ricotta salata

2 spicchi d'aglio

basilico fresco

olio extravergine d'oliva

olio di semi per friggere

sale q.b.

Preparazione

Lavate le melanzane e tagliatele a cubetti oppure a fettine. Cospargetele con un po' di sale grosso e lasciatele riposare per circa 30 minuti, così da eliminare l'acqua di vegetazione. Trascorso il tempo, sciacquatele e asciugatele con cura.

Friggete le melanzane in abbondante olio ben caldo fino a quando saranno dorate e croccanti. Scolatele su carta assorbente.

In una padella fate soffriggere gli spicchi d'aglio con un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiungete la passata di pomodoro, qualche foglia di basilico e lasciate cuocere per circa 20 minuti.

Nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente. Versatela nel sugo di pomodoro e mescolate con cura.

Aggiungete gran parte delle melanzane fritte, amalgamando delicatamente per evitare di romperle.

Impiattate completando con la restante melanzana, una generosa grattugiata di ricotta salata e qualche foglia di basilico fresco.

Il consiglio dello chef

Per un risultato ancora più profumato preparate il sugo qualche ora prima: riposando acquisterà ancora più sapore. Se preferite una versione più leggera, le melanzane possono essere cotte anche in friggitrice ad aria o al forno con un filo d'olio.

Curiosità

Si racconta che il nome "Norma" sia stato attribuito a questo piatto dallo scrittore siciliano Nino Martoglio che, dopo averlo assaggiato, esclamò: «È una Norma!», paragonandone la bontà al celebre capolavoro lirico di Vincenzo Bellini. Da allora questa ricetta è diventata uno dei simboli della gastronomia siciliana nel mondo.

Tanti altri buoni piatti con la Ricetta del Giorno