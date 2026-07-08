GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono lasciati? Lei lo blocca sui social: cosa sta succedendo

Sembrerebbe essere già arrivata al capolinea la frequentazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Dopo giorni di indiscrezioni, messaggi criptici sui social e l'assenza di contenuti di coppia, nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che hanno alimentato i sospetti dei fan. A rafforzare l'ipotesi della rottura ci sarebbero il presunto blocco sui social da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP e un'indiscrezione esclusiva che parla di una storia ormai conclusa.

Le storie di Lucia Ilardo e il riferimento al passato

Dopo alcuni giorni senza contenuti condivisi di coppia, Lucia Ilardo ha pubblicato su Instagram alcune storie dal tono particolarmente malinconico, lasciando intendere di stare attraversando un momento difficile, con molte similitudini con quello vissuto un anno fa, quando l’ex gieffine e l’allora fidanzato Rosario Guglielmi si lasciarono al termine dell’edizione 2025 di Temptation Island.

Le critiche dei fan e la replica di Lucia

Le pubblicazioni di Lucia Ilardo hanno diviso il pubblico. Da una parte c'è chi le ha espresso vicinanza, dall'altra chi l'ha criticata sostenendo che chi desidera mantenere la propria privacy dovrebbe evitare di condividere stati d'animo così personali sui social. Argomenti lucia ilardo

grande fratello

La risposta dell'ex gieffina non si è fatta attendere. Attraverso nuove storie, Lucia ha ribadito che continuerà a utilizzare i propri profili social come ritiene opportuno, senza lasciarsi condizionare dalle opinioni degli utenti.

Nelle ultime ore è arrivato quello che molti fan hanno interpretato come il segnale più evidente della rottura: Lucia Ilardo ha infatti smesso di seguire Renato Biancardi su Instagram.

L'indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni

Nel frattempo, il noto blogger Lorenzo Pugnaloni, attraverso un articolo pubblicato in esclusiva sulla sua newsletter, sostiene che la relazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sarebbe ormai giunta al capolinea.

Al momento, però, si tratta di un'indiscrezione: né Lucia Ilardo né Renato Biancardi hanno confermato o smentito ufficialmente la presunta rottura.