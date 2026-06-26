GF Vip, Nicolò Brigante: "Ecco perché ho lasciato la casa". E su Blu Barbara Prezia...

L’ex tronista di Nicolò Brigante, protagonista di Uomini e Donne e successivamente concorrente di Grande Fratello Vip, è tornato a parlare del suo percorso televisivo in un’intervista rilasciata alla rivista Mio. Un racconto lucido, maturo e senza rimpianti, in cui l’ex gieffino ripercorre emozioni, fragilità e nuovi obiettivi.

“Sono cambiato, oggi mostro anche le mie fragilità”

Nicolò Brigante racconta quanto l’esperienza televisiva lo abbia trasformato: “A Uomini e Donne ero più impulsivo, al Grande Fratello sono entrato con una consapevolezza diversa. Ho mostrato lati fragili e umani che prima tendevo a nascondere”.

L’ex tronista sottolinea come il giudizio del pubblico spesso abbia frainteso alcune sue reazioni emotive: “Serve più coraggio a mostrarsi fragili che a fingere di stare bene”. Argomenti grande fratello

L’uscita dal GF Vip e il bisogno di equilibrio

Parlando dell’addio al reality, Brigante chiarisce che non si è trattato di una resa, ma di una scelta necessaria: “Mi mancavano la serenità, gli affetti veri e la mia quotidianità. A volte fermarsi non è una sconfitta, ma rispetto per sé stessi”.

Durante il reality, Nicolò Brigante ha costruito alcuni legami significativi, tra cui quello con Blu Barbara Prezia: “È nata una bella amicizia, fatta di affetto e comprensione reciproca”.

Resta invece un rapporto più distaccato con Ibiza Altea, con cui oggi condivide solo stima e cordialità. Tra i momenti più commentati dell’intervista, anche una battuta su Francesca Manzini: “Probabilmente la ‘muterei’, ma lo dico col sorriso. A volte l’ho trovata esagerata nei modi, anche se portava leggerezza”.

Il capitolo sentimentale: un ritorno inatteso

Sul fronte privato, Brigante mantiene il massimo riserbo, ma lascia trapelare un possibile riavvicinamento emotivo: “C’è qualcosa che avevo lasciato fuori e che ho ritrovato. Alcuni legami, se sono veri, tornano sempre”.

Parlando di Virginia Stablum, scelta nel suo percorso a Uomini e Donne, Brigante chiarisce: “Ci salutiamo con rispetto, ma non c’è più un rapporto nella quotidianità”.

Futuro in TV: il sogno è Pechino Express

Guardando avanti, Nicolò non esclude un ritorno in televisione, ma in una veste completamente diversa. Pechino Express è il suo obiettivo: “Mi piacerebbe mettermi alla prova in un contesto di viaggio, spirito di squadra e nuove sfide”.