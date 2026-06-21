Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante esce allo scoperto: chi è la nuova fidanzata Diletta Massoli

Nicolò Brigante ha ritrovato l'amore dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. L'ex concorrente del reality ha ufficializzato sui social la relazione con Diletta Massoli, giovane studentessa, modella e hostess per eventi. L'annuncio ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan, soprattutto di coloro che negli ultimi mesi avevano sperato in una storia tra lui e Blu Barbara Prezia, con la quale aveva instaurato un forte legame all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Chi è Diletta Massoli, la nuova fidanzata di Nicolò Brigante

Secondo quanto emerge dal suo profilo LinkedIn, Diletta Massoli è una studentessa dell’Università Sapienza di Roma. Parallelamente agli studi, lavora come hostess per eventi e svolge attività nel mondo della moda come modella.

Sui social network è seguita da quasi 18mila follower e condivide frequentemente scatti dei suoi viaggi, momenti della quotidianità e collaborazioni professionali. Tra gli ultimi contenuti pubblicati spicca una foto in barca insieme a Nicolò Brigante, accompagnata da un commento che non ha lasciato spazio a dubbi. Argomenti grande fratello

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti scritto sotto il post: “Tutto ciò che desideravo”, aggiungendo un cuore rosso e confermando di fatto la relazione.

Il rapporto tra Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia

Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante aveva attirato l’attenzione di Ibiza Altea e Lucia Ilardo, ma nessuna delle due conoscenze si era trasformata in una vera storia d’amore.

Il legame più intenso nato all’interno del reality è stato invece quello con Blu Barbara Prezia. I due avevano instaurato una forte amicizia e la concorrente era solita chiamarlo affettuosamente “fratellino”, alimentando le speranze di una parte del pubblico che vedeva in loro una possibile coppia.

Le indiscrezioni sulla presunta rottura dell’amicizia

Nelle ultime settimane, però, alcune indiscrezioni circolate online hanno parlato di un presunto allontanamento tra Blu Barbara Prezia e Nicolò Brigante.

Prima dell’ufficializzazione della relazione con Diletta Massoli, l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva condiviso una segnalazione ricevuta da una fonte ritenuta vicina ai protagonisti. Secondo quanto riportato, l’amicizia tra i due ex gieffini sarebbe entrata in una fase di forte crisi.

Tra le motivazioni ipotizzate ci sarebbe il fidanzamento di Nicolò Brigante, una situazione che avrebbe contribuito a raffreddare ulteriormente i rapporti. Al momento, tuttavia, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito le voci.