GF Vip, reunion infuocata: ecco cos'è successo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi (VIDEO)

La Porta Rossa di Cinecittà si è riaperta per una sera. Nella serata di giovedì 11 giugno, il cast del Grande Fratello Vip 2026 è tornato nella Casa che lo ha ospitato per 64 giorni, dal 17 marzo al 19 maggio, per una speciale reunion riservata agli ex concorrenti e allo staff del reality.

L'evento, organizzato per celebrare la conclusione dell'ultima edizione del programma, ha riunito concorrenti, autori, tecnici e membri della produzione. Contrariamente a quanto alcuni fan avevano interpretato da una scritta comparsa sul sito ufficiale, la serata non è stata trasmessa in streaming su Mediaset Infinity. Tuttavia, grazie ai contenuti condivisi sui social dagli ex gieffini, è stato possibile scoprire alcuni dei momenti più significativi della festa.

Le assenze di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Tra i grandi assenti della reunion figuravano la conduttrice Ilary Blasi, attualmente in vacanza in Grecia insieme al compagno Bastian Muller, e l'opinionista Selvaggia Lucarelli, già partita per le Filippine dove sarà impegnata nella conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Argomenti grande fratello

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Lucia Ilardo e Renato Biancardi: il rapporto dopo il GF Vip

L'attenzione dei fan era concentrata soprattutto su Lucia Ilardo e Renato Biancardi, protagonisti di uno dei flirt più discussi dell'ultima edizione del reality.

Dopo un incontro a Napoli che aveva riacceso le speranze dei sostenitori della coppia, nelle ultime settimane erano emerse indiscrezioni su possibili tensioni tra i due. Le voci erano state alimentate da alcune apparizioni separate e da rumors riguardanti presunte nuove frequentazioni.

A fare chiarezza era stato lo stesso Renato Biancardi, che aveva smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale con altre persone. Anche Lucia Ilardo aveva ribadito pubblicamente di essere single, condividendo sui social contenuti che sembravano confermare questa posizione.

Il bacio alla reunion del Grande Fratello Vip 2026

Nonostante le indiscrezioni su una presunta crisi, i due ex gieffini erano già stati avvistati insieme nei giorni scorsi durante il "Plumage Party" organizzato da Alessandra Mussolini, apparendo affiatati e complici.

La conferma di un ritrovato feeling sarebbe arrivata proprio durante la reunion del Grande Fratello Vip 2026. Secondo quanto mostrato nelle dirette social condivise dai partecipanti, Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono arrivati insieme all'evento e, nel corso della serata, si sono lasciati andare a un bacio davanti alle telecamere degli smartphone.

Un gesto che ha immediatamente fatto il giro dei social e che ha entusiasmato i fan della coppia, riaccendendo le speranze di chi continua a sognare una storia d'amore nata sotto i riflettori della Casa più famosa d'Italia.