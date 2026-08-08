GF Vip, Lucia Ilardo rompe il silenzio dopo la rottura con Renato e smentisce nuovi flirt: «Non è un periodo facile»

Dopo alcuni giorni lontana dai social, Lucia Ilardo ha deciso di tornare a parlare con i suoi follower e di spiegare le ragioni della sua assenza. L'ex protagonista di Temptation Island e successivamente del Grande Fratello Vip aveva infatti ridotto drasticamente la propria presenza online, alimentando inevitabilmente indiscrezioni e supposizioni sulla sua vita privata.

«Ho preso una pausa dai social… avevo bisogno di capire cosa stesse succedendo», ha spiegato Lucia, facendo chiarezza anche sui rumor secondo i quali, dopo la rottura con Renato, avrebbe già iniziato una nuova frequentazione.

Lucia Ilardo smentisce i rumor

L'ex gieffina ha escluso di essersi lanciata immediatamente in una nuova storia d'amore. Dietro il suo silenzio ci sarebbe invece la necessità di ritrovare un po' di serenità e, soprattutto, di trascorrere del tempo con le persone a lei più care.

«Avevo solo bisogno di tornare a casa – ha raccontato sui social –, di stare con la mia famiglia, soprattutto con la mia mamma. Non è neanche un periodo facilissimo, ma va bene così. So che tutto passa e sono convinta che anche questo momento mi stia insegnando qualcosa».

Parole che lasciano trasparire un momento delicato, senza però entrare nei dettagli delle difficoltà alle quali Lucia ha fatto riferimento.

La storia con Renato e la rottura

A catalizzare l'attenzione nelle ultime settimane è stata soprattutto la conclusione della breve relazione con Renato, nata sotto i riflettori del Grande Fratello. I due avevano lasciato la Casa mostrando un forte coinvolgimento sentimentale, ma una volta tornati alla quotidianità il loro rapporto aveva iniziato a mostrare diverse incertezze.

Tra avvicinamenti e momenti di distanza, la coppia aveva suscitato anche lo scetticismo di una parte del pubblico, con alcuni spettatori arrivati persino a mettere in dubbio l'autenticità della relazione.

Alla fine era stato Renato ad annunciare pubblicamente la separazione, spiegando che tra loro c'erano aspetti che non funzionavano più e che la storia era arrivata al capolinea. Un messaggio nel quale, nonostante la rottura, emergeva comunque l'affetto rimasto nei confronti di Lucia.

Le successive parole della Ilardo hanno però restituito una prospettiva almeno in parte differente. Per il momento, più che pensare a un nuovo amore, Lucia sembra voler dedicare tempo a sé stessa e alla famiglia, affrontando lontano dai riflettori un periodo che lei stessa ha definito non particolarmente semplice.