Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip: sarà la quinta volta nella Casa

Valeria Marini è pronta a tornare protagonista del Grande Fratello Vip. Il suo nome, anticipato da Leggo, è stato confermato anche da Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi ha rivelato come la showgirl abbia accettato la proposta della produzione dopo un serrato corteggiamento e un'importante offerta economica.

La quinta esperienza nella Casa

Per la showgirl sarda si tratta della quinta apparizione complessiva nel reality, ma della quarta da concorrente. Valeria Marini aveva partecipato alla prima edizione del programma, era poi rientrata nella quarta poco prima della pandemia e aveva preso parte anche alla sesta edizione in coppia con Giacomo Urtis, formando un unico concorrente. Più recentemente era tornata nella Casa soltanto come ospite speciale per un weekend.

L'indiscrezione di Alberto Dandolo

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo è stato categorico: «Valeria Marini sarà la star della prossima edizione del Grande Fratello Vip». Secondo il giornalista, la showgirl avrebbe accettato grazie a una proposta economica particolarmente consistente, maturata al termine di settimane di trattative.

L'obiettivo è la vittoria

La Marini sarebbe pronta a rimettersi in gioco con un obiettivo preciso: conquistare finalmente la vittoria del reality. Nel frattempo trascorrerà l'estate tra feste patronali, eventi di piazza e locali balneari, promuovendo il suo ultimo tormentone musicale, Divina.