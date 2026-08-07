Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi fuori dal cast: la smentita di Claudia Dionigi trova conferma

Sembrava ormai a un passo dall'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ma Lorenzo Riccardi non prenderà parte alla prossima edizione del reality di Canale 5, che debutterà a settembre con la conduzione di Ilary Blasi.

Nelle ultime settimane il nome dell'ex tronista di Uomini e Donne era circolato con insistenza tra quelli dei possibili concorrenti. Tuttavia, secondo quanto emerso da fonti vicine alla produzione, Riccardi non rientrerà nel cast definitivo.

Perché Lorenzo Riccardi non entrerà nella Casa

Considerato un personaggio televisivo capace di attirare l'attenzione del pubblico grazie alla sua spontaneità e alla sua ironia, Riccardi non sarebbe stato ritenuto il profilo più adatto per questa edizione del programma.

A incidere sulla scelta potrebbe essere stata soprattutto la sua situazione personale. L'ex tronista conduce infatti una vita familiare stabile: dal 2024 è sposato con Claudia Dionigi, la corteggiatrice scelta durante il suo percorso a Uomini e Donne, e insieme hanno due figli, Maria Vittoria e Leonardo Maria.

Pur non essendo un requisito indispensabile per partecipare al reality essere single, negli anni il programma ha spesso puntato su concorrenti la cui vita sentimentale potesse offrire nuovi sviluppi all'interno della Casa. Una prospettiva che, nel caso di Riccardi, appare poco probabile.

La smentita di Claudia Dionigi

Già nei giorni scorsi era stata la stessa Claudia Dionigi a frenare le indiscrezioni. Attraverso alcune risposte pubblicate su Instagram, aveva definito "fake" le voci che davano ormai per certa la partecipazione del marito al reality, invitando i follower a non dare credito alle notizie circolate online.

Giulia Provvedi resta il nome più accreditato

Sul fronte del cast, l'unica concorrente che al momento risulterebbe già confermata è Giulia Provvedi, cantante del duo Le Donatella.

Per lei sarebbe un ritorno nel mondo dei reality: nel 2014, insieme alla sorella Silvia, partecipò all'Isola dei Famosi, conquistando la vittoria.

La produzione sarebbe ormai alle battute finali nella definizione del gruppo dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il cui debutto è previsto nelle prime settimane di settembre 2026.