Gf Vip, Giulia Provvedi fa coming out e svela chi sceglierebbe nella Casa: sui social nasce la ship saffica

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a emergere simpatie, attrazioni e possibili nuovi flirt. Se l'avvicinamento tra Piera Meloni e Alessandro Rhttps://www.torresette.news/rubriche/social-network/2026/09/24/piera-meloni-e-alessandro-roncaccia-flirt-concordato-prima-del-gf-vip-le-parole-di-lui-scatenano-i-sospettioncaccia sta già facendo discutere il pubblico, nelle ultime ore l'attenzione si è spostata anche su Giulia Provvedi e Megan Ria. E sui social c'è già chi intravede quella che potrebbe diventare la prima ship saffica di questa edizione del reality.

Giulia Provvedi: «Mi innamoro delle anime»

Durante una conversazione in giardino, Giulia ha parlato apertamente della propria bisessualità, raccontando di avere avuto in passato relazioni sia con uomini sia con donne: «Ho avuto la mia ex relazione, poi mi sono lasciata e ho avuto una relazione con una ragazza… qualche avventura. Perché sono una persona molto libera, mi innamoro delle anime, della persona».

Giulia indica Megan e sui social parte la “ship”

Le parole della cantante non sono passate inosservate ai telespettatori, che hanno iniziato a osservare con particolare attenzione la sintonia tra Giulia e Megan. Ad alimentare ulteriormente il gossip è stata proprio la Provvedi che, parlando delle possibili attrazioni nella Casa, ha spiegato come il fatto di essere fidanzata le impedisca di guardare gli altri concorrenti sotto questo punto di vista. Poi la confessione: «Io non avrei risposto in maniera così tranquilla come ha fatto Piera. Essendo fidanzata, non ho proprio il pensiero su chi potrebbe piacermi qua dentro. Io avrei risposto Megan». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È bastato quel nome per scatenare i fan sui social, dove nelle ultime ore sta prendendo forma la prima ship saffica di questa edizione del Gf Vip. Diversi telespettatori hanno cominciato a fantasticare su un possibile avvicinamento tra Giulia e Megan e a seguire con maggiore attenzione ogni loro interazione nella Casa. Per ora, però, si resta nel campo delle suggestioni del pubblico: Giulia è fidanzata e non ha parlato di un flirt in corso con Megan, limitandosi ad ammettere che, se fosse stata single, la ballerina avrebbe potuto attirare il suo interesse.