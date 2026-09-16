GF Vip, Alessandro Varsi tira in ballo la sua ex Carlotta Cocina dopo poche ore: lei lo asfalta sui social

Il Grande Fratello Vip è iniziato con l’Open House e sono bastate poche ore perché nella Casa facessero capolino le prime dinamiche sentimentali. Per Alessandro Varsi, in particolare, a tornare prepotentemente d’attualità è il rapporto con Carlotta Cocina, conosciuta durante Too Hot to Handle Italia. Varsi è uno dei concorrenti che hanno fatto il loro ingresso anticipato nella Casa insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Piera Meloni, dando il via alla convivenza prima della prima puntata in prima serata, prevista giovedì 17 settembre su Canale 5.

E proprio nelle primissime ore dell’Open House, Alessandro avrebbe già parlato in più occasioni di Carlotta. A rivelarlo è stata direttamente lei attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Carlotta Cocina: «In quattro ore ha già parlato di me due volte»

La reazione di Carlotta Cocina non si è fatta attendere. L’ex protagonista di Too Hot to Handle Italia ha affidato ai social un commento decisamente pungente: «In 4 ore che è entrato nella casa del GF già ha parlato di me 2 volte... e meno male che ha detto che non era innamorato». Poi ha rincarato la dose: «Pensa se lo fosse stato... avrebbe fatto un monologo su di me. Ma siamo solo al primo giorno». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Carlotta cita anche Piera Meloni, una delle concorrenti entrate nell’Open House insieme a Varsi, riferendo una frase che quest’ultima avrebbe rivolto ad Alessandro: «Pure Piera che non ti conosce l’ha capito subito e te l’ha detto: “Sei proprio un grande attore!”». Parole che sembrano riaprire una storia sentimentale che, almeno apparentemente, sembrava ormai appartenere al passato.

La storia nata a Too Hot to Handle

Alessandro Varsi e Carlotta Cocina si erano conosciuti a Too Hot to Handle Italia e tra i due era nata rapidamente una forte attrazione. Nella villa di Santo Domingo la loro conoscenza si era trasformata in qualcosa di più intenso, tanto che Carlotta era arrivata a chiamare Alessandro «mio marito» e a manifestare apertamente il proprio coinvolgimento.

La frequentazione era proseguita anche lontano dalle telecamere, ma il rapporto aveva successivamente iniziato a mostrare delle crepe fino ad arrivare alla rottura. Carlotta, parlando pubblicamente della crisi, aveva utilizzato un gioco di parole piuttosto eloquente: Alessandro, che all’interno del reality era stato la sua «calamita», fuori dalla villa sarebbe diventato la sua «calamità». Aveva inoltre raccontato che Varsi non era mai piaciuto particolarmente alla sua famiglia e ai suoi amici.

Chi è Alessandro Varsi

Alessandro Varsi ha 22 anni, è romano e ha origini napoletane e colombiane. Lavora nel settore della ristorazione e gestisce insieme al fratello un ristorante a Roma, mentre tra le sue grandi passioni c’è la boxe, disciplina che pratica da tempo. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2025 grazie alla partecipazione a Too Hot to Handle Italia, reality di Netflix nel quale si è fatto notare anche per la relazione nata con Carlotta Cocina. Oggi per Varsi arriva una nuova esperienza televisiva con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove si presenta da single e dove, a poche ore dall’inizio dell’Open House, il suo passato sentimentale è già tornato d’attualità.