Grande Fratello Vip, regolamento e novità: svelata la data della finale

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Giovedì 17 settembre prende il via il Grande Fratello Vip 9, nuova edizione del reality di Canale 5 che vedrà Ilary Blasi alla conduzione, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Ma per alcuni Vipponi l’avventura comincerà in anticipo. Oggi, martedì 15 settembre, è infatti in programma l’Open House, durante il quale quattro concorrenti entreranno nella Casa prima del debutto ufficiale. Gli altri varcheranno invece la celebre porta rossa giovedì sera, nel corso della prima puntata.

Il cast del Grande Fratello Vip 9

Il gruppo scelto per questa edizione mescola personaggi che hanno già avuto esperienze nei reality e volti pronti a mettersi alla prova per la prima volta nella Casa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tra i nomi annunciati figurano Simone Annichiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Muller, Michelle Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi e Alessandro Varsi.

Quando sarà la finale del GF Vip 9

A fornire un'indicazione importante sulla durata del programma è il regolamento ufficiale del televoto. La finale, almeno secondo la programmazione attualmente prevista, è fissata per martedì primo dicembre 2026. Il GF Vip dovrebbe quindi accompagnare il pubblico per circa undici settimane, anche se il calendario potrebbe subire modifiche nel corso della stagione, anche sulla base dell'andamento degli ascolti.

Dopo la settimana del debutto, con appuntamenti previsti giovedì 17 e sabato 19 settembre, dalla settimana successiva il reality dovrebbe andare in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5.

Torna il “Biglietto di Ritorno”?

Dal regolamento emerge anche una possibile sorpresa. La produzione potrebbe riproporre il “Biglietto di Ritorno”: attraverso un'estrazione casuale, uno dei concorrenti potrebbe ottenere la possibilità di rientrare nella Casa qualora venisse successivamente eliminato.

Non è ancora certo che il meccanismo venga effettivamente utilizzato, ma la possibilità è contemplata dalle regole dell'edizione.

Televoto ed eliminazioni: come funzioneranno

Come da tradizione, sarà il pubblico attraverso il televoto a incidere sul destino dei concorrenti, scegliendo in diverse occasioni preferiti ed eliminati e, nella fase conclusiva, il vincitore del programma. Sono però previste anche eliminazioni determinate direttamente dagli abitanti della Casa, oltre alla possibilità di televoti speciali utilizzati per modificare alcune dinamiche del gioco.

Alcune votazioni potranno aprirsi durante una puntata e concludersi nella successiva, mentre altre saranno concentrate esclusivamente nel corso della diretta serale.

L'attesa, dunque, è praticamente terminata: con l'Open House di oggi il Grande Fratello Vip 9 apre ufficialmente le porte della Casa, in vista del debutto televisivo di giovedì sera.