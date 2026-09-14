Andrea Dianetti sposo, il sì dell'ex allievo di Amici con Miriam Milani: gli invitati vip

Andrea Dianetti e Miriam Milani sono marito e moglie. L'ex allievo di Amici, protagonista dell'edizione 2005-2006 del talent nella categoria canto, ha coronato la sua storia d'amore con la compagna con una romantica cerimonia celebrata domenica 13 settembre.

La coppia, da sempre piuttosto riservata sulla propria vita privata, ha scelto una location immersa nel verde per pronunciare il fatidico sì e festeggiare insieme a parenti, amici e diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dei social.

Andrea Dianetti all'altare accompagnato dalla mamma

Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato l'arrivo dello sposo, accompagnato dalla madre. Dopo il rito civile e il sì pronunciato davanti agli invitati, Andrea e Miriam si sono lasciati andare alla gioia e all'emozione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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I novelli sposi hanno quindi percorso mano nella mano la navata allestita all'aperto, tra applausi e petali di fiori, prima di dare il via ai festeggiamenti.

Per il momento Dianetti e la moglie hanno scelto di mantenere una certa riservatezza anche sui social. A raccontare alcuni momenti delle nozze sono stati soprattutto gli invitati, attraverso foto e video condivisi nelle stories.

Un matrimonio a tema supereroi

A rendere ancora più particolare il ricevimento è stata la scelta di un tema decisamente originale: i supereroi. A suggerirlo sono stati i nomi assegnati ai tavoli e alcune maschere indossate dagli invitati durante la festa.

Per il pranzo gli sposi hanno scelto una soluzione conviviale, con un lungo tavolo destinato ad accogliere gli ospiti.

Numerosi anche i volti conosciuti presenti al matrimonio. Tra questi Edoardo Tavassi con Micol Incorvaia, Rebecca Staffelli, Michela Giraud e Ludovica Bizzaglia. A impreziosire la festa anche un'esibizione musicale di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor.

La proposta di matrimonio ai Caraibi

Andrea Dianetti e Miriam Milani hanno sempre cercato di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, condividendo con i follower soltanto alcuni dei momenti più importanti.

Tra questi, inevitabilmente, la proposta di matrimonio dello scorso gennaio. Dianetti aveva scelto uno scenario particolarmente suggestivo: un tramonto ai Caraibi.

A distanza di pochi mesi è arrivato il grande giorno. Il 13 settembre Andrea e Miriam hanno trasformato quella promessa nel loro «sì» per la vita.