Ilary Blasi e Bastian Muller sposi a Ravello: nozze da sogno a Villa Cimbrone, le foto

Ilary Blasi e Bastian Muller sono marito e moglie. La coppia ha coronato la propria storia d'amore a Ravello, scegliendo uno degli scenari più suggestivi della Costiera Amalfitana per un matrimonio intimo, elegante e decisamente fuori dagli schemi.

Dopo essersi scambiati la promessa al tramonto sulla celebre Terrazza dell'Infinito, i due hanno ufficializzato l'unione recandosi a Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, per firmare l'atto di matrimonio.

Un matrimonio che rompe le tradizioni

Ilary e Bastian hanno voluto vivere le nozze secondo il proprio stile, mettendo da parte molti dei rituali tradizionali. Una festa all'insegna soprattutto dell'amore e del divertimento, condivisa con un numero ristretto di parenti e amici. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una scelta particolare anche nella successione dei momenti: la coppia ha praticamente iniziato dai festeggiamenti per arrivare solo successivamente alla formalizzazione civile del matrimonio.

Ad accompagnare Ilary in un giorno così importante sono state le sue testimoni: la sorella Melory e l'amica Giorgia, moglie di un cugino di Francesco Totti. Per Bastian, invece, il ruolo è stato affidato ai suoi due fratelli.

Il brindisi in piazza dopo il sì

All'uscita dal Comune i novelli sposi sono stati accolti da curiosi e fotografi. Non è mancato il tradizionale lancio dei confetti, seguito da un brindisi in piazza. Bastian indossava ancora lo smoking, mentre Ilary ha scelto un elegante abito color avorio, completato da una stola e lunghi guanti bianchi.

Villa Cimbrone blindata per la festa

Per il ricevimento la scelta è caduta sulla prestigiosa Villa Cimbrone, a Ravello, completamente riservata agli sposi e agli invitati per garantire la massima privacy.

Secondo le indiscrezioni, personale e fornitori sarebbero stati vincolati da accordi di riservatezza. Dopo il momento istituzionale a Palazzo Tolla, la festa si è spostata nella villa, tra la Tea Room e gli spettacolari giardini affacciati sul mare.

L'allestimento ha puntato sull'eleganza: tovaglie di raso, candelabri, posate d'argento, porcellane e bicchieri di cristallo. In caso di maltempo era stata predisposta anche una soluzione alternativa all'interno della suggestiva cripta gotica della struttura.

Il menù stellato della Costiera Amalfitana

Grande attenzione anche alla cucina. Il banchetto è stato affidato a Lorenzo Montoro, executive chef de Il Flauto di Pan, ristorante stellato di Villa Cimbrone. Il menù ha reso omaggio ai sapori della tradizione campana e della Costiera Amalfitana, con piatti e rivisitazioni ispirati alla caprese, alla pasta alla Nerano, alle alici e alla parmigiana di melanzane.

La torta nuziale firmata Sal De Riso

Per il momento più dolce della festa, Ilary Blasi e Bastian Muller si sono affidati a uno dei nomi più conosciuti della pasticceria italiana: Sal De Riso, maestro pasticcere simbolo della Costiera Amalfitana.

Per la coppia, però, la luna di miele dovrà attendere. Gli impegni professionali dei due non consentirebbero al momento un lungo viaggio: dopo i festeggiamenti Ilary e Bastian continueranno quindi a dividersi tra Roma e Francoforte, in attesa di potersi concedere il viaggio di nozze.