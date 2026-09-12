The 50 Italia 2, Javier e Lorenzo di nuovo faccia a faccia: nel cast anche Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Il cast della seconda edizione di The 50 Italia prende forma. Dopo settimane di indiscrezioni, nomi circolati sui social e possibili partecipazioni, Lorenzo Pugnaloni ha svelato in esclusiva attraverso LolloMagazine quello che definisce il “cast ufficiale e definitivo” del reality game di Prime Video.

Le registrazioni sono già entrate nel vivo e la scelta dei concorrenti promette di creare parecchie dinamiche: nel cast si ritrovano infatti numerosi protagonisti del Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, oltre a personaggi che hanno già condiviso precedenti esperienze televisive.

Da Oriana Marzoli ad Alex Belli, quanti big nel cast

Tra i nomi di maggiore richiamo c'è sicuramente quello di Oriana Marzoli, pronta a tornare in un reality italiano. Con lei un altro veterano del genere, Alex Belli. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La lista comprende inoltre Guendalina Tavassi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Stefano Bettarini, Matilde Brandi, Clizia Incorvaia, Giacomo Urtis ed Eleonoire Ferruzzi.

Nel cast svelato da Pugnaloni trovano spazio anche Aida Nizar, Montoya, Sonia Lorenzini, Eugenio Colombo, Mattia Fumagalli, Sofia Costantini, Lorenzo Nobilio, Carmen Borriello e Aleckandro Rizzo.

Un gruppo decisamente eterogeneo, nel quale convivono veterani della televisione, ex gieffini e protagonisti delle più recenti stagioni dei programmi Mediaset.

Javier Martinez e Lorenzo Spolverato di nuovo insieme

Uno degli incroci che potrebbe suscitare maggiore interesse è quello tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che si ritrovano nello stesso reality dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Ma non saranno gli unici ex gieffini a incontrarsi nuovamente davanti alle telecamere. Tra i concorrenti figurano infatti anche Lucia Ilardo e Renato Biancardi, protagonisti di dinamiche personali che potrebbero inevitabilmente tornare al centro dell'attenzione.

La produzione sembra dunque aver puntato non soltanto sulla popolarità dei singoli concorrenti, ma anche su rapporti, rivalità e questioni rimaste in sospeso tra alcuni dei protagonisti.

Pugnaloni aggiunge altri quattro nomi

Alla lunga lista Lorenzo Pugnaloni ha poi aggiunto, attraverso una nuova anticipazione social, altri quattro concorrenti.

Si tratta di Daniele Tosto, Gio Urso, Federica Rosatelli e Alessia Barbarossa.

Quattro nomi che vanno ad ampliare ulteriormente il gruppo di protagonisti svelato in queste ore e che confermano come la seconda edizione voglia puntare su un cast molto variegato.

Le registrazioni sono già iniziate

Intanto, le registrazioni di The 50 Italia 2 sono già in corso e dal set stanno cominciando a trapelare le prime indiscrezioni.

Secondo quanto anticipato dallo stesso Pugnaloni, non sarebbero mancati scontri e tensioni già nei primi giorni. In particolare, Aida Nizar avrebbe avuto un acceso confronto con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini.

Ci sarebbero inoltre già le prime eliminazioni, segno che il gioco è ormai entrato pienamente nel vivo.

The 50 Italia 2 promette scintille

La formula resterà quella che ha caratterizzato la prima stagione: 50 celebrity, personaggi televisivi e influencer riuniti in un castello e chiamati ad affrontare prove fisiche e mentali sotto lo sguardo del misterioso Leone.

Strategie, alleanze ed eliminazioni accompagneranno il percorso dei concorrenti, con una particolarità: il montepremi finale sarà destinato a uno spettatore che avrà puntato sul vincitore.

E se il buongiorno si vede dal mattino, la seconda edizione di The 50 Italia promette scintille. Vecchie conoscenze, ex coppie, rivalità e personalità esplosive sembrano essere gli ingredienti scelti per alzare ulteriormente la temperatura nel castello del Leone.