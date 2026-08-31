Amici 26, cambia tutto: tre professori verso l'addio: spunta un nome clamoroso per la nuova edizione

Grandi manovre in vista per Amici 26. La nuova edizione del talent di Maria De Filippi, attesa in autunno su Canale 5, potrebbe presentarsi al pubblico con un corpo docente profondamente rinnovato.

Al momento si tratta prevalentemente di indiscrezioni, ma le voci circolate nelle ultime ore prospettano diversi cambiamenti sia nel canto sia nella danza.

Anna Pettinelli verso l'addio

Una delle novità più rilevanti riguarderebbe Anna Pettinelli. La professoressa di canto potrebbe non prendere parte alla prossima edizione di Amici, anche per il contemporaneo impegno televisivo a Tale e Quale Show 2026 su Rai 1. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La sua eventuale uscita aprirebbe inevitabilmente la corsa alla sostituzione nella squadra dei docenti di canto.

Ma le novità potrebbero interessare anche la danza. Secondo le indiscrezioni riportate da Il Vicolo delle News, sarebbero infatti in bilico anche Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Lorella Cuccarini potrebbe tornare alla danza

Proprio l'eventuale uscita dei due professori potrebbe provocare un vero e proprio effetto domino.

Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la cattedra di canto e tornare alla danza, disciplina che aveva già insegnato al suo arrivo nella scuola di Maria De Filippi.

Un ritorno alle origini che consentirebbe alla produzione di ridisegnare completamente gli equilibri tra i professori.

Spunta il nome di Amadeus

Ed è sul fronte del canto che circola il nome più sorprendente: quello di Amadeus.

Il conduttore, già entrato nell'universo di Amici come giudice del Serale, sarebbe tra i candidati per una delle cattedre della prossima edizione. Il suo eventuale ingresso rappresenterebbe uno dei colpi televisivi più importanti della nuova stagione.

Per Amadeus si tratterebbe inoltre di un ruolo inedito, nel quale potrebbe mettere a disposizione degli allievi la lunga esperienza maturata nel mondo della musica e dello spettacolo.

Ambra Angiolini frena: «Magari fosse vero!»

Più incerta appare invece l'ipotesi Ambra Angiolini. Il suo nome era stato accostato al talent come possibile nuovo ingresso, ma l'attrice e conduttrice ha reagito alle indiscrezioni sui social con una battuta: «Magari fosse vero!».

Una risposta che, almeno per ora, sembra raffreddare l'ipotesi di un suo ingresso nella scuola.

Intanto proseguono i casting per scegliere i ragazzi che formeranno la nuova classe di canto e ballo. Nelle prossime settimane dovrebbe delinearsi anche il quadro definitivo dei professori.