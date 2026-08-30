Temptation Island, Gabriele Govoni volta pagina: «Sta frequentando un'ex tentatrice». Ecco di chi si tratta

Quella di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri è stata una delle storie più intense e discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Sei anni e mezzo insieme, una relazione segnata dalla gelosia, un falò particolarmente doloroso e, alla fine, la decisione di prendere strade diverse.

A distanza di settimane dalla conclusione del programma, però, per Gabriele potrebbe essersi aperto un nuovo capitolo sentimentale.

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Govoni starebbe infatti frequentando Giulia Colacchi, ex tentatrice dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Un nome che il pubblico ricorderà bene: nel villaggio Giulia era stata molto vicina a Danilo D’Angelo, all'epoca fidanzato con Francesca Coppola. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma alcuni indizi sembrerebbero suggerire che tra Gabriele e Giulia possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Gabriele e Sara, sei anni e mezzo prima di Temptation Island

Quando Gabriele e Sara sono arrivati a Temptation Island, la loro relazione attraversava già un momento molto delicato.

Era stato proprio Govoni a scrivere al programma per cercare di capire quale futuro potesse avere la loro storia. Tra i problemi emersi fin dall'inizio c'era soprattutto la sua forte gelosia nei confronti della fidanzata.

Sara, dal canto suo, aveva raccontato di sentirsi limitata all'interno del rapporto e di desiderare maggiore libertà. L'ingresso nei due villaggi separati non ha fatto altro che portare rapidamente a galla tensioni che evidentemente esistevano già da tempo.

L'avvicinamento di Sara ad Andrea e la reazione di Gabriele

Nel villaggio delle fidanzate, Sara aveva instaurato una particolare sintonia con il single Andrea Turino.

Le immagini mostrate durante i falò avevano provocato reazioni molto forti in Gabriele. In uno dei momenti più concitati dell'edizione, il giovane aveva addirittura tentato di lasciare il villaggio per raggiungere Sara, senza però riuscire a incontrarla.

La gelosia era diventata così il punto centrale del loro viaggio nei sentimenti, fino alla richiesta di un falò di confronto anticipato.

Il doloroso addio davanti a Filippo Bisciglia

Il faccia a faccia tra Gabriele e Sara si era trasformato in un confronto particolarmente emotivo.

Davanti a Filippo Bisciglia, Govoni aveva riconosciuto alcuni suoi errori e ammesso quanto la gelosia avesse condizionato il rapporto.

Nonostante i sentimenti ancora evidenti tra i due, alla fine era maturata la decisione di uscire separati da Temptation Island.

Gabriele aveva successivamente scritto anche una lettera di scuse alla sua ex fidanzata, mentre Sara aveva spiegato di non voler attribuire soltanto a lui le responsabilità della fine della loro storia.

Un mese dopo il programma, la rottura era stata confermata definitivamente. Entrambi avevano spiegato di aver intrapreso un percorso personale, con Sara che aveva sintetizzato la fine della relazione parlando di «due modi diversi di amarci».

Dopo Sara spunta Giulia Colacchi

Terminata l'esperienza televisiva, il gossip ha continuato a seguire i due ex fidanzati. Ed è soprattutto Gabriele ad essere finito nuovamente sotto i riflettori.

Già nelle scorse settimane era arrivata a Lorenzo Pugnaloni una segnalazione secondo cui Govoni sarebbe stato visto all'aeroporto di Olbia insieme a Giulia Colacchi. Chi li aveva incontrati li aveva descritti come particolarmente complici e affiatati.

Adesso le indiscrezioni si fanno ancora più insistenti: Gabriele e Giulia si starebbero frequentando e, durante una recente vacanza in Sardegna, il giovane avrebbe addirittura presentato l'ex tentatrice alla propria famiglia.

Un particolare che, qualora fosse confermato, potrebbe far pensare a una conoscenza già piuttosto importante.

Chi è Giulia Colacchi, l'ex tentatrice vicina a Danilo D'Angelo

Giulia Colacchi è stata una delle tentatrici protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

Nel villaggio aveva instaurato una forte sintonia con Danilo D'Angelo, che aveva partecipato al programma insieme all'allora fidanzata Francesca Coppola. Tra Danilo e Giulia la vicinanza era cresciuta puntata dopo puntata, fino al bacio che aveva inevitabilmente avuto conseguenze sul percorso della coppia.

Ed è proprio questo precedente a rendere ancora più curioso il nuovo intreccio nato lontano dalle telecamere: terminato Temptation Island, Giulia avrebbe infatti iniziato a frequentare un altro ex fidanzato dell'edizione, Gabriele Govoni.

Per ora si tratta esclusivamente di indiscrezioni e i diretti interessati non hanno ufficializzato alcuna relazione. Ma se il gossip venisse confermato, per Gabriele rappresenterebbe la definitiva svolta dopo la lunga e tormentata storia d'amore con Sara Palumbieri.