Temptation Island, il promo dello speciale di settembre svela i primi spoiler sulle coppie (Video)

Il viaggio nei sentimenti non è ancora finito. Temptation Island tornerà lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5 con uno speciale dedicato alle coppie protagoniste dell’edizione 2026.

L’appuntamento, dal titolo “Temptation Island e poi…”, permetterà al pubblico di scoprire che cosa è accaduto dopo l'uscita dal villaggio calabrese e come sono cambiati, nel frattempo, i rapporti tra fidanzati ed ex fidanzati.

Il promo anticipa nuovi confronti

Nelle ultime ore è stato trasmesso il promo dello speciale, che mostra le prime immagini dei nuovi incontri tra alcuni dei protagonisti. Un assaggio che lascia prevedere confronti, chiarimenti e possibili colpi di scena. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Proprio la necessità di preservare le sorprese della puntata potrebbe spiegare anche la limitata esposizione sui social di diversi protagonisti dopo la conclusione del programma.

Al centro dello speciale ci saranno le sette coppie dell'edizione 2026: Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, Francesca Coppola e Danilo D'Angelo, Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli, Alessandra Ciociola e Rosario Monetti.

Un'edizione da record per Canale 5

La decisione di Mediaset di prolungare il racconto arriva dopo i risultati eccezionali ottenuti da Temptation Island nell'estate 2026.

Secondo i dati ufficiali diffusi da Mediaset, l'edizione ha registrato una media di 3 milioni 970mila telespettatori e il 31,33% di share, mentre la puntata conclusiva ha raggiunto 4 milioni 247mila spettatori con il 35,5% di share. Sui profili social ufficiali sono state inoltre superate le 700 milioni di visualizzazioni.

Numeri che hanno trasformato ancora una volta il reality ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia in uno dei fenomeni televisivi dell'estate.

Ora resta da capire se le decisioni prese davanti ai falò abbiano resistito alla prova più difficile: il ritorno alla vita reale.