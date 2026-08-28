Uomini e Donne, Soraya Sabetta e Giovanni Grazioso sono i nuovi tronisti

La nuova stagione di Uomini e Donne comincia a prendere forma e, dopo la prima registrazione, arrivano nuove indiscrezioni destinate a far discutere il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Ieri, giovedì 27 agosto, sono state registrate le prime puntate dell’edizione 2026/2027 e il programma ha ufficialmente presentato Giorgia Angeloni, prima nuova tronista della stagione. La giovane ha 25 anni, è romana, è laureata in Psicologia e sta proseguendo gli studi con la magistrale in Psicologia clinica.

Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare direttamente da Temptation Island. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Giovanni Grazioso e Soraya Sabetta verso il trono

Secondo quanto rivelato nelle ultime ore da Amedeo Venza, gli altri due posti sul trono sarebbero destinati a Giovanni Grazioso e Soraya Sabetta, entrambi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Una notizia che, se confermata ufficialmente, creerebbe un filo diretto ancora più forte tra i due programmi di Maria De Filippi.

Giovanni Grazioso ha partecipato al viaggio nei sentimenti insieme all'allora fidanzata Sabrina Soussi. Già nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato con insistenza a Uomini e Donne e si era parlato anche di un possibile provino sostenuto per conquistare la celebre poltrona rossa.

Per lui, dunque, l'indiscrezione delle ultime ore rappresenterebbe una conferma delle voci che circolavano da tempo.

Sul trono anche Soraya Sabetta?

Più sorprendente è invece il nome di Soraya Sabetta, arrivata a Temptation Island insieme al fidanzato Cristian Mascolino. La loro relazione era già entrata nel programma attraversata da dubbi e difficoltà, con Soraya che aveva deciso di partecipare proprio per capire quali fossero i reali sentimenti del compagno.

Adesso per lei potrebbe aprirsi un capitolo completamente nuovo: sedersi sul trono di Uomini e Donne e provare a trovare l'amore davanti alle telecamere di Canale 5.