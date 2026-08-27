Uomini e Donne, Giorgia è la nuova tronista: per lei arriva l'ex tentatore Lorenzo Ferrari

La nuova stagione di Uomini e Donne è ufficialmente partita. Oggi, giovedì 27 agosto, sono iniziate le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e, dopo la novità dell'ingresso di Alessandra Mussolini nel gruppo degli opinionisti, sono stati presentati anche i nuovi protagonisti del Trono Classico.

Tra questi c'è Giorgia, 25 anni, romana, studentessa di Psicologia clinica. Un volto nuovo che, già attraverso il video di presentazione, ha raccontato una storia personale intensa, segnata dalla separazione dei genitori e dalla malattia del padre.

E per lei potrebbe esserci già una sorpresa: tra i ragazzi arrivati in studio per il tradizionale appuntamento al buio ci sarebbe infatti Lorenzo Ferrari, detto Lory, già visto nell'ultima edizione di Temptation Island. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti uomini e donne

Chi è Giorgia, la nuova tronista

Giorgia ha 25 anni, è nata a Roma, ha conseguito la laurea triennale in Psicologia e sta proseguendo gli studi con la magistrale in Psicologia clinica. Ha iniziato a lavorare molto presto, quando aveva appena 15 anni.

Nel filmato di presentazione ha parlato soprattutto della sua famiglia e delle difficoltà affrontate insieme alle sorelle Annalisa e Rebecca dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando lei aveva 13 anni.

Un'esperienza che ha avuto un peso anche nel suo percorso universitario. Giorgia ha infatti dedicato la tesi al tema della parentificazione emotiva e strumentale, cioè all'inversione dei ruoli che porta i figli a prendersi cura dei propri genitori.

«Ci siamo fin da molto piccole dovute prendere cura dei nostri genitori e purtroppo non abbiamo avuto nessuno che si è davvero preso cura di noi», ha raccontato.

La malattia del padre e il legame con la famiglia

Pochi mesi dopo la separazione dei genitori, la famiglia ha dovuto affrontare un'altra prova molto difficile: al padre di Giorgia, all'epoca cinquantenne, è stato diagnosticato il Parkinson giovanile.

Negli ultimi anni le sue condizioni sono peggiorate, ma Giorgia cerca di trascorrere con lui più tempo possibile, regalandogli momenti di serenità, anche attraverso piccoli gesti quotidiani come una passeggiata o un gelato insieme.

«Io d'ora in poi ci auguro solo discese e cose belle, e che la vita non ci sorprenda più negativamente, ma sempre e solo in modo piacevole. Vi amo», è il messaggio rivolto alla madre, alle sorelle e al papà.

Un posto speciale nella sua vita è occupato anche da Mia, la cagnolina adottata in canile undici anni fa. Giorgia racconta che il suo affetto incondizionato l'ha aiutata nei periodi più complicati.

Che uomo cerca Giorgia a Uomini e Donne

La nuova tronista si descrive come simpatica, anche se «un po' pesante», e ammette di non sapere ancora quanto possa essere gelosa in una relazione.

Non ha un preciso prototipo estetico, ma vorrebbe accanto un uomo capace di trasmetterle protezione e sicurezza. Soprattutto, cerca una persona indipendente e matura.

«Io cerco un fidanzato, non un bambino da accudire», ha chiarito Giorgia, spiegando di aspettarsi un uomo capace di occuparsi autonomamente anche delle normali incombenze domestiche.

Lorenzo Ferrari arriva per Giorgia

La prima registrazione potrebbe averle già riservato un volto conosciuto dal pubblico di Canale 5.

Secondo le anticipazioni diffuse da Lollo Magazine, tra i ragazzi scesi in studio per l'appuntamento al buio ci sarebbe infatti Lorenzo Ferrari, conosciuto come Lory, uno dei tentatori di Temptation Island 2026.

Durante il reality Lorenzo era entrato nel villaggio delle fidanzate e si era avvicinato in particolare a Sabrina Soussi. Adesso sarebbe pronto a una nuova esperienza televisiva, questa volta nel ruolo di corteggiatore.

Resta da capire se tra Lorenzo e Giorgia scatterà subito qualcosa e, soprattutto, se la nuova tronista deciderà di tenerlo tra i suoi pretendenti. La sua presenza, però, rappresenta già uno dei primi elementi destinati ad accendere la nuova stagione di Uomini e Donne.