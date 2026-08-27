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Uomini e Donne, Alessandra Mussolini nuova opinionista

Uomini e Donne, Alessandra Mussolini nuova opinionista

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini approda nel dating show di Maria De Filippi: per lei una nuova avventura su Canale 5.

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Oggi sono state registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a settembre.

E proprio dalle registrazioni è emersa una delle principali novità della nuova edizione, destinata a cambiare gli equilibri nello studio.

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, accanto agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti arriva Alessandra Mussolini, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 2026.

Un ingresso destinato a non passare inosservato: il carattere diretto e spesso imprevedibile di Alessandra Mussolini potrebbe infatti dare vita a confronti particolarmente accesi con dame, cavalieri e protagonisti del Trono Classico. 

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