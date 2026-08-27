Uomini e Donne, Alessandra Mussolini nuova opinionista

Oggi sono state registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda a settembre.
E proprio dalle registrazioni è emersa una delle principali novità della nuova edizione, destinata a cambiare gli equilibri nello studio.
Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, accanto agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti arriva Alessandra Mussolini, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 2026.
Un ingresso destinato a non passare inosservato: il carattere diretto e spesso imprevedibile di Alessandra Mussolini potrebbe infatti dare vita a confronti particolarmente accesi con dame, cavalieri e protagonisti del Trono Classico.