Uomini e Donne, anticipazioni 27 agosto: Gemma ha già due pretendenti, caos tra Antonio, Paola e Gloria

Oggi, giovedì 27 agosto, sono state registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E già dalla prima registrazione non sono mancate novità, ritorni e confronti accesi.

La sorpresa più importante riguarda il parterre degli opinionisti: accanto ai confermatissimi Tina Cipollari e Gianni Sperti arriva Alessandra Mussolini, che ha subito partecipato attivamente alle dinamiche dello studio, soprattutto durante i balli. Di seguito le anticipazioni fornite da LolloMagazine.

Gemma Galgani riparte da due nuovi cavalieri

Nel Trono Over ritroviamo diversi volti già conosciuti dal pubblico. Tra i confermati ci sono Diego Tavani, Marco Gaggini, Gemma Galgani, Gloria Nicoletti, Barbara De Santi, Marina e Sabrina Zago. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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E proprio per Gemma la nuova stagione parte subito con due conoscenze. Per la storica dama torinese sono infatti scesi due nuovi cavalieri: Fabio, 60 anni, e Andrea, 68.

Ospiti della registrazione anche Alessio Pili Stella e Debora Bragetti, che hanno raccontato come la loro storia d'amore stia procedendo a gonfie vele. Tra le assenze, invece, quella di Rosanna Siino.

Antonio Marino tra Gloria e Paola

Il primo vero confronto della nuova stagione ha avuto come protagonisti Antonio Marino e Paola Fatuzzo, arrivati separatamente in studio.

Durante l'estate Antonio avrebbe incontrato Gloria Nicoletti e tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. La frequentazione, però, non sarebbe proseguita: successivamente il cavaliere è andato a Catania per vedere Paola, con la quale il rapporto sembra essersi rafforzato.

Antonio avrebbe manifestato addirittura l'intenzione di lasciare Uomini e Donne insieme a Paola, anche se per il momento i due restano separati all'interno del parterre.

Nel corso del confronto è emersa anche la vicenda di un vestito da circa 2mila euro che Paola avrebbe desiderato. Secondo quanto raccontato in studio, Antonio avrebbe riferito a Gloria di essere disposto a comprarlo perché impietosito dalla situazione economica di Paola, arrivando a definirla, sempre secondo quanto riportato durante la registrazione, una «piccola fiammiferaia».

Il parterre maschile Over si presenta intanto profondamente rinnovato, con numerosi nuovi cavalieri presentati uno alla volta da Maria De Filippi.

Trono Classico, arriva Giorgia Angeloni

Novità anche sul fronte del Trono Classico. La prima nuova tronista è Giorgia Angeloni, volto finora sconosciuto al grande pubblico. Durante la presentazione ha raccontato la propria storia personale e il forte legame con i genitori, lasciandosi andare alla commozione.

Tra i corteggiatori arrivati per l'appuntamento al buio c'è invece un volto già noto agli spettatori di Canale 5: Lorenzo Ferrara, detto Lory, visto a Temptation Island 2026 come tentatore di Sabrina Soussi.

Giorgia, però, sembra essere rimasta particolarmente colpita da un altro corteggiatore, Simone, scelto per ballare per ben due volte nel corso della registrazione.

Due troni restano ancora vuoti

Per il momento non sono stati presentati altri tronisti e due poltrone restano vuote. Secondo le anticipazioni, potrebbero essere destinate a due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, che entrerebbero nel programma soltanto dopo la conclusione degli speciali attualmente in registrazione.

La nuova stagione di Uomini e Donne, dunque, parte già con diversi intrecci sentimentali e alcune importanti novità nel cast.