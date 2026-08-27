Giorgia è la nuova tronista di Uomini e Donne: ha 25 anni ed è romana

Sono iniziate oggi, giovedì 27 agosto, le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, e le prime anticipazioni regalano subito una novità destinata a far discutere.

Alessandra Mussolini nuova opinionista

La sorpresa più importante riguarda l'arrivo in studio di Alessandra Mussolini, reduce dalla vittoria dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Mussolini entra così nel gruppo degli opinionisti del dating show di Maria De Filippi e affiancherà Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Una presenza che promette di movimentare ulteriormente le dinamiche in studio, considerato il carattere diretto e schietto della nuova opinionista.

Ma la prima registrazione della stagione è stata anche l'occasione per conoscere i protagonisti che siederanno sul trono.

Giorgia è la nuova tronista

La prima tronista presentata è Giorgia, 25 anni, nata a Roma. È lei uno dei nuovi volti scelti dalla redazione di Uomini e Donne per provare a trovare l'amore davanti alle telecamere di Canale 5.

La giovane romana ha fatto il suo ingresso ufficiale nel programma nel corso della registrazione di oggi, dando così il via al suo percorso tra corteggiatori, esterne e inevitabili confronti in studio.