Uomini e Donne, quando torna in tv: Soraya Sabetta e Matteo Stratoti verso il trono, ipotesi Grazia Kendi

L’estate entra nella sua fase finale e per gli appassionati di Uomini e Donne comincia il conto alla rovescia. Le prime registrazioni della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi sono attese per la fine di agosto e, come accade ogni anno, impazza già il toto-nomi sui protagonisti che potrebbero accomodarsi sul trono.

Al momento dalla produzione non sono arrivate comunicazioni ufficiali e, proprio per questo, le indiscrezioni vanno prese con cautela. Tra i possibili protagonisti circolano però volti provenienti dai reality di Canale 5 e alcune vecchie conoscenze del programma.

Quando torna Uomini e Donne

Le prime registrazioni dovrebbero svolgersi negli ultimi giorni di agosto, mentre per il ritorno in televisione bisognerà attendere settembre. La data che circola con maggiore insistenza è lunedì 21 settembre 2026, anche se al momento non risulta ancora ufficializzata da Mediaset.

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Il calendario potrebbe quindi subire variazioni in base alla definizione definitiva del palinsesto autunnale di Canale 5.

Trono Over, Gemma Galgani verso la conferma

Nel Trono Over la presenza che appare più probabile è quella di Gemma Galgani, ormai uno dei volti simbolo di Uomini e Donne. Dopo un’altra stagione ricca di conoscenze, confronti e delusioni sentimentali, la dama torinese potrebbe tornare ancora una volta nello studio di Maria De Filippi alla ricerca dell’amore.

Tra i possibili ritorni vengono indicati anche Gloria Nicoletti e Barbara De Santi, entrambe protagoniste della passata edizione.

Occhi puntati anche su Mario Lenti, ricomparso nello studio nella parte conclusiva della scorsa stagione. Il cavaliere aveva però spiegato di non avere ancora deciso definitivamente se partecipare alla nuova edizione.

Potrebbe rivedersi anche Cristina Tenuta, mentre sembrano diminuire le possibilità di un ritorno stabile di Riccardo Guarnieri, rimasto lontano dal programma negli ultimi mesi.

Trono Classico, spuntano Soraya Sabetta e Francesca Coppola

Le indiscrezioni più interessanti riguardano però il Trono Classico. Uno dei nomi maggiormente accostati alla trasmissione è quello di Soraya Sabetta, tornata single dopo la fine della relazione con Cristian Mascolino.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Soraya sarebbe stata contattata insieme a Francesca Coppola in vista della nuova stagione. Un contatto, tuttavia, non significa necessariamente che una delle due sarà scelta come tronista.

Tra i possibili protagonisti figura anche Matteo Stratoti, già corteggiatore di Sara Gaudenzi. Dopo aver escluso una partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore, il suo nome è tornato a circolare con insistenza proprio in relazione al trono di settembre.

Anche Grazia Kendi nel toto-nomi

La vera sorpresa potrebbe arrivare dal Grande Fratello. Tra i nomi finiti nelle indiscrezioni c’è infatti quello di Grazia Kendi, protagonista dell’ultima edizione “Nip” del reality.

La recente rottura con Mattia Scudieri, accompagnata da sfoghi e repliche sui social, ha inevitabilmente alimentato le ipotesi su un possibile nuovo percorso televisivo dell’ex gieffina.

Da qui al momento delle registrazioni, tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare più volte. Maria De Filippi e la produzione mantengono come sempre il massimo riserbo sulle scelte, e soltanto l'ingresso dei nuovi protagonisti nello studio permetterà di conoscere la composizione definitiva del Trono Classico.