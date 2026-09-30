GF Vip, Piera Meloni nella bufera: spunta il video su Soraya Sabetta e il web la accusa di incoerenza

Il passato social di Piera Meloni torna a far discutere proprio mentre nella Casa del Grande Fratello Vip la sua situazione sentimentale diventa sempre più intricata. In rete è infatti riemerso un video nel quale l'influencer esprimeva giudizi molto netti sui comportamenti di coppia a Temptation Island. Parole che oggi molti utenti stanno mettendo a confronto con quanto sta accadendo tra lei, il fidanzato Gian Marco Ciaccia e Alessandro Roncaccia.

La vicinanza con Alessandro e i dubbi su Gian Marco

Piera aveva varcato la porta rossa parlando con convinzione del rapporto con Gian Marco. Con il trascorrere dei giorni, però, la sintonia nata con Alessandro Roncaccia, ex protagonista di Italia Shore, sembra aver fatto emergere alcuni interrogativi sulla sua relazione. Una situazione che ha provocato anche la reazione del fidanzato, protagonista di un duro sfogo sui social poi cancellato.

Ed è proprio in questo momento che è tornato a circolare un vecchio filmato di Piera dedicato a Soraya Sabetta e alla sua partecipazione a Temptation Island. La Meloni, commentando quanto accaduto nel programma, si era schierata dalla parte dell'allora fidanzato di Soraya, Cristian Mascolino. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le parole di Piera che oggi fanno discutere

Nel video Piera criticava Soraya per essersi lamentata di non ricevere filmati del compagno durante il reality: «Soraya del mio corazon, perché piangi se non ti arrivano video del tuo fidanzato? A Temptation Island, di solito, quando arrivano video significa che il tuo fidanzato non si sta comportando bene e ti sta mancando di rispetto. Quindi perché piangi?».

Poi affrontava un tema ancora più delicato, quello del rispetto del partner davanti alle telecamere: «Hai trovato un ragazzo bravo, che ti porta rispetto e che ha una mentalità che oggi è difficile trovare. Perché umiliarlo in quel modo? Mi ha fatto tenerezza. Si possono avere tutti i difetti del mondo, ma ci sono argomenti che in pubblico, soprattutto in diretta televisiva, non andrebbero affrontati. Dire davanti a tutti che non ha soldi, che si compra la maschera di Spiderman e che gli devi pagare l'affitto è veramente umiliante».

Il filmato ha inevitabilmente acceso il confronto sui social. Diversi utenti sottolineano la distanza tra le convinzioni espresse allora da Piera e i dubbi che oggi sta manifestando sulla propria relazione, mentre altri difendono la concorrente ricordando che situazioni e sentimenti possono cambiare una volta vissuti in prima persona. Intanto, la vicinanza con Alessandro Roncaccia continua ad essere osservata con attenzione dal pubblico del GF Vip.