Grande Fratello Vip, chi sarà il primo eliminato? Il verdetto dei sondaggi

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 28 settembre, in prima serata su Canale 5. Per uno dei concorrenti al televoto sarà l'ultima notte nella Casa: il pubblico decreterà infatti il primo eliminato di questa edizione.

A giocarsi la permanenza nel reality sono Carmen Di Pietro, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Michelle Masullo e Giancarlo Danto. Sei concorrenti e un televoto che chiede al pubblico chi vuole salvare: chi riceverà meno preferenze dovrà abbandonare il gioco.

Il sondaggio: Carmen davanti a tutti, Danto staccato

A poche ore dalla diretta, il sondaggio di ForumFree offre una prima fotografia degli orientamenti del pubblico. E le distanze, almeno per il momento, sono piuttosto marcate. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A guidare la classifica è Carmen Di Pietro con il 32,42% delle preferenze, seguita da Federica Morello al 22,07%. Un risultato significativo soprattutto per Federica, protagonista negli ultimi giorni di diverse tensioni all'interno della Casa.

Decisamente più compatta la parte centrale: Alessandro Roncaccia è al 13,09%, seguito da Alessandro Varsi al 12,79% e Michelle Masullo all'11,87%. Più indietro Giancarlo Danto, che raccoglie appena il 7,76% e, secondo il sondaggio, sarebbe al momento il concorrente maggiormente esposto al rischio eliminazione.

Come si è arrivati al televoto

I sei nomi sono emersi al termine della puntata di venerdì 25 settembre. Danto era già candidato all'eliminazione, mentre Varsi, risultato il meno votato nel precedente televoto, si è aggiunto a lui. La Battle dei Talenti e il successivo meccanismo delle immunità hanno poi contribuito a definire il quadro delle nomination, portando al televoto anche Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.