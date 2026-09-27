GF Vip, Alessandro Roncaccia pensa a una ragazza fuori dalla Casa? Cosa avrebbe chiesto in confessionale

Nuovo capitolo nel gossip che coinvolge Alessandro Roncaccia e Lulù Selassié. Dopo le foto dei due insieme a Roma, diffuse pochi giorni prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip, arriva una nuova indiscrezione destinata ad alimentare ulteriormente il mistero sul loro rapporto.
A lanciarla è ancora una volta Amedeo Venza. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip nelle sue Instagram Stories, durante la notte Roncaccia avrebbe fatto una domanda piuttosto particolare in confessionale: avrebbe chiesto se «qualche ragazza fuori stesse raccontando cose riguardanti lui».
Per Venza il riferimento sarebbe proprio a Lulù Selassié: «Ovviamente si riferiva a Lulù Selassié!». Un’interpretazione che, al momento, non trova conferme dirette da parte del concorrente, ma che assume particolare rilievo alla luce di quanto emerso nei giorni scorsi.
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Le foto prima dell’ingresso nella Casa
La nuova indiscrezione si collega infatti a quanto avevamo raccontato lo scorso 21 settembre. Pochi giorni prima dell’ingresso di Roncaccia al GF Vip, Venza aveva pubblicato alcune fotografie nelle quali il modello romano appariva insieme a Lulù Selassié. In uno scatto erano seduti vicini, mentre in un altro apparivano abbracciati e con i volti molto ravvicinati. All’epoca non erano emerse conferme di una relazione tra i due, ma le immagini avevano inevitabilmente acceso il gossip.
Venza: «Non capisco perché Lulù non dice nulla»
È proprio alla luce di quelle immagini che la presunta domanda fatta da Roncaccia in confessionale acquista oggi un significato particolare. Non sappiamo se Alessandro si riferisse realmente a Lulù, come sostiene Venza, ma l’esperto di gossip sembra non avere dubbi e nella stessa Story si domanda anche perché l’ex gieffina abbia scelto finora di restare in silenzio: «Non capisco perché Lulù Selassié non dice nulla!!! Boh».
Nel frattempo Roncaccia, all’interno della Casa, si è avvicinato a Piera Meloni, nei confronti della quale ha manifestato interesse pur sottolineando di voler rispettare la sua situazione sentimentale. Ed è proprio questo intreccio a rendere ancora più interessante il retroscena: cosa teme possa essere raccontato fuori dalla Casa e, soprattutto, chi è davvero la ragazza alla quale Roncaccia avrebbe fatto riferimento? Per Venza la risposta porta direttamente a Lulù Selassié. Resta da vedere se la diretta interessata deciderà di rompere il silenzio.