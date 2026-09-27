GF Vip, Alessandro Roncaccia pensa a una ragazza fuori dalla Casa? Cosa avrebbe chiesto in confessionale

Nuovo capitolo nel gossip che coinvolge Alessandro Roncaccia e Lulù Selassié. Dopo le foto dei due insieme a Roma, diffuse pochi giorni prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip, arriva una nuova indiscrezione destinata ad alimentare ulteriormente il mistero sul loro rapporto.

A lanciarla è ancora una volta Amedeo Venza. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip nelle sue Instagram Stories, durante la notte Roncaccia avrebbe fatto una domanda piuttosto particolare in confessionale: avrebbe chiesto se «qualche ragazza fuori stesse raccontando cose riguardanti lui».

Per Venza il riferimento sarebbe proprio a Lulù Selassié: «Ovviamente si riferiva a Lulù Selassié!». Un’interpretazione che, al momento, non trova conferme dirette da parte del concorrente, ma che assume particolare rilievo alla luce di quanto emerso nei giorni scorsi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Le foto prima dell’ingresso nella Casa

La nuova indiscrezione si collega infatti a quanto avevamo raccontato lo scorso 21 settembre. Pochi giorni prima dell’ingresso di Roncaccia al GF Vip, Venza aveva pubblicato alcune fotografie nelle quali il modello romano appariva insieme a Lulù Selassié. In uno scatto erano seduti vicini, mentre in un altro apparivano abbracciati e con i volti molto ravvicinati. All’epoca non erano emerse conferme di una relazione tra i due, ma le immagini avevano inevitabilmente acceso il gossip.

Venza: «Non capisco perché Lulù non dice nulla»

È proprio alla luce di quelle immagini che la presunta domanda fatta da Roncaccia in confessionale acquista oggi un significato particolare. Non sappiamo se Alessandro si riferisse realmente a Lulù, come sostiene Venza, ma l’esperto di gossip sembra non avere dubbi e nella stessa Story si domanda anche perché l’ex gieffina abbia scelto finora di restare in silenzio: «Non capisco perché Lulù Selassié non dice nulla!!! Boh».

Nel frattempo Roncaccia, all’interno della Casa, si è avvicinato a Piera Meloni, nei confronti della quale ha manifestato interesse pur sottolineando di voler rispettare la sua situazione sentimentale. Ed è proprio questo intreccio a rendere ancora più interessante il retroscena: cosa teme possa essere raccontato fuori dalla Casa e, soprattutto, chi è davvero la ragazza alla quale Roncaccia avrebbe fatto riferimento? Per Venza la risposta porta direttamente a Lulù Selassié. Resta da vedere se la diretta interessata deciderà di rompere il silenzio.