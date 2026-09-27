GF Vip, prende forma il primo triangolo? Megan e Michelle interessate a Giacomo: cosa sta succedendo

Al Grande Fratello potrebbe essere appena nato un nuovo intreccio sentimentale. Al centro dell’attenzione c’è Giacomo Gallani, che sembra aver attirato l’interesse di Megan Ria e Michelle Masullo. Nessuna rivalità, almeno per il momento: le due concorrenti hanno infatti preferito affrontare subito la questione, confrontandosi apertamente sui sentimenti che stanno iniziando a emergere nella Casa.

Megan cambia idea su Giacomo

Megan aveva già parlato di Giacomo durante una confidenza con Jonathan Kashanian. La concorrente ha raccontato di essere partita con qualche pregiudizio nei suoi confronti, salvo poi ricredersi dopo aver avuto modo di conoscerlo meglio. Oggi lo considera non soltanto un bel ragazzo, ma anche una persona sensibile e con valori che sente vicini ai propri. Tra gli uomini presenti nella Casa, sarebbe proprio Giacomo quello con cui avverte una maggiore affinità. «Ho una simpatia verso di lui perché, tra tutti, è quello più sensibile, più carino», ha confessato. Megan, tuttavia, non sembra intenzionata a forzare la situazione. Pur non escludendo che tra loro possa nascere qualcosa, ha spiegato di attraversare una fase della propria vita nella quale non sente la necessità di iniziare una relazione.

Anche Michelle è attratta da Giacomo

A rendere più interessante la situazione è stata la confessione di Michelle Masullo. Parlando con alcuni coinquilini, anche lei ha ammesso che Giacomo è il concorrente che maggiormente ha attirato la sua attenzione. Sapendo però della sintonia tra Megan e il ragazzo, Michelle ha preferito evitare equivoci e parlarne direttamente con lei. «A te interessa?», le ha chiesto senza troppi giri di parole. Megan non ha nascosto la simpatia, ma allo stesso tempo ha voluto lasciare Michelle completamente libera: «Sentiti libera. Tu conoscilo». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Michelle: «Mi faccio da parte»

Michelle ha spiegato di tenere particolarmente al rapporto che sta costruendo con Megan e di non voler rischiare di comprometterlo per l’interesse verso lo stesso uomo. Da qui la decisione: «Mi faccio da parte». Una scelta che Megan, però, non le ha imposto. Anzi, pur ammettendo «Io lo sto conoscendo», l’ha invitata a seguire liberamente le proprie sensazioni. Per Megan non avrebbe senso stabilire precedenze o creare rivalità quando ancora non è nato nulla di concreto: «Le cose, se nascono, nascono in maniera naturale». E ha aggiunto: «Se mi devo avvicinare a qualcuno è perché ne vale veramente la pena».

Nessun triangolo, almeno per ora

Il chiarimento si è quindi concluso senza tensioni. Megan e Michelle sembrano intenzionate a non trasformare Giacomo nel motivo di una rivalità, preferendo lasciare che siano il tempo e le emozioni a stabilire come evolveranno i rapporti nella Casa. Resta ora da capire soprattutto cosa pensa Giacomo e verso chi, tra Megan e Michelle, potrebbe eventualmente decidere di avvicinarsi.