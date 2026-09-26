Uomini e Donne, sorpresa per Giacomo: tra le corteggiatrici spunta un volto di Temptation Island

Il percorso di Giacomo Vacalabre, nuovo tronista di Uomini e Donne, comincia ad entrare nel vivo e tra le ragazze arrivate nel dating show di Maria De Filippi c’è un volto che gli appassionati di Temptation Island conoscono già molto bene.

Si tratta di Martina Donati, protagonista dell’ultima edizione del reality delle tentazioni nel ruolo di single e ricordata soprattutto per il rapporto instaurato nel villaggio con Diamante Crispino, all'epoca nel programma insieme alla fidanzata Bernadette Cinquegrana.

Martina Donati da Temptation Island a Uomini e Donne

A rivelare la presenza di Martina tra le corteggiatrici di Giacomo è stato Lorenzo Pugnaloni, attraverso le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un ritorno nell'universo televisivo di Maria De Filippi a pochi mesi dall'esperienza a Temptation Island, dove Martina aveva attirato l'attenzione proprio per la vicinanza a Diamante.

Tra i due erano nate confidenze e una particolare complicità, pur senza arrivare a un vero coinvolgimento sentimentale. Un rapporto che aveva comunque avuto un peso importante nel viaggio nei sentimenti di Diamante e Bernadette.

Giacomo sembra interessato a Martina

Adesso per Martina si apre un capitolo completamente diverso. Non più tentatrice, ma corteggiatrice di Giacomo.

E il nuovo tronista sembra averla notata fin dalle prime battute. Secondo le anticipazioni diffuse da Pugnaloni, infatti, Giacomo avrebbe già deciso di portarla nuovamente in esterna, mostrando curiosità e interesse nei suoi confronti.

Una scelta che non sarebbe passata inosservata neppure alle altre corteggiatrici, alcune delle quali avrebbero manifestato il proprio malumore per le attenzioni riservate dal tronista a Martina.

Chi è Giacomo, il nuovo tronista

Giacomo è una delle nuove scommesse di Uomini e Donne per questa stagione. Il suo trono è appena cominciato e, inevitabilmente, è ancora presto per capire quali ragazze riusciranno davvero a conquistarlo.

L'ingresso di Martina Donati, però, aggiunge subito un elemento di curiosità al suo percorso. Il pubblico di Temptation Island la conosce già, mentre a Uomini e Donne avrà l'occasione di raccontarsi da una prospettiva completamente diversa.

E viste le prime mosse di Giacomo, Martina potrebbe diventare una delle protagoniste del nuovo trono.