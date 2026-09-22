Temptation Island, Alessandra e Rosario si sono lasciati? L'indiscrezione: «È finita definitivamente»

Nuovo colpo di scena nella tormentata storia tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, una delle coppie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Quando sembrava che tra i due fosse finalmente tornato il sereno, arriva un'indiscrezione destinata a riaccendere il gossip: Alessandra e Rosario si sarebbero lasciati definitivamente.

A rilanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, che attraverso una storia Instagram ha pubblicato lo screenshot di una segnalazione ricevuta: «Ale e Rosario si sono lasciati. Definitivamente». Al momento, però, non è arrivata una conferma diretta da parte dei due protagonisti.

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Dal tradimento a Temptation Island

Alessandra e Rosario erano arrivati a Temptation Island dopo due anni e otto mesi di relazione. Era stata lei a scrivere al programma dopo aver perso la fiducia nel compagno a causa di un tradimento. Nonostante quanto accaduto, Alessandra aveva deciso di concedere un'altra possibilità alla relazione, lasciando Milano, il lavoro e la famiglia per trasferirsi a Napoli e convivere con Rosario.

Nel villaggio la situazione si era ulteriormente complicata per la presenza tra le single di Giada Alessandrini, ex amica di Alessandra, che conosceva già Rosario. Il comportamento del fidanzato aveva provocato più volte la reazione di Alessandra, ma nonostante le tensioni i due avevano lasciato insieme il programma.

La crisi e il ritorno di fiamma

La serenità era durata poco. Dopo Temptation Island, Alessandra e Rosario si erano nuovamente allontanati e avevano trascorso anche parte dell'estate separati. Sembrava essere arrivata la parola fine, fino al nuovo colpo di scena mostrato nello speciale Temptation Island e poi... e poi....

Rosario si era infatti presentato da Alessandra con un enorme mazzo di rose rosse. Lei, visibilmente emozionata, lo aveva abbracciato e baciato, decidendo di concedere un'altra possibilità alla loro storia. Un'immagine che sembrava suggellare la riconciliazione.

«Alessandra e Rosario si sono lasciati definitivamente»

Ora, però, tutto potrebbe essere nuovamente cambiato. La segnalazione pubblicata da Pugnaloni parla senza mezzi termini di una rottura definitiva.

La prudenza resta necessaria: né Alessandra Ciociola né Rosario Monetti hanno al momento confermato pubblicamente la separazione. Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, il romantico ritorno di fiamma mostrato appena pochi giorni fa in televisione sarebbe già giunto al capolinea.