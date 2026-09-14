Temptation Island, scintille tra Soraya e Cristian: il mistero di Iris e la verità su Alessandra e Rosario

Cala il sipario sulla stagione di Temptation Island. Dopo un’estate segnata dal grande successo del programma, questa sera, lunedì 14 settembre 2026, Canale 5 propone la seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi…, lo speciale che racconta cosa è accaduto alle coppie dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti.

A guidare ancora una volta il racconto sarà Filippo Bisciglia, pronto a incontrare alcuni dei protagonisti della quindicesima edizione per scoprire come si sono evolute le loro relazioni lontano dalle telecamere.

Iris e Andrea, quell’anello scomparso che alimenta i dubbi

Grande attenzione sarà riservata a Iris e Andrea. I due avevano lasciato insieme il programma, scegliendo di concedere un’altra possibilità alla loro storia. A suggellare il nuovo inizio era arrivato anche un anello regalato da Andrea a Iris. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Negli ultimi giorni, però, alcuni indizi social hanno alimentato i dubbi dei fan. In particolare, proprio l’assenza dell’anello dalle immagini pubblicate dalla ragazza e alcuni messaggi enigmatici condivisi sui social hanno fatto pensare a una possibile nuova crisi.

Lo speciale potrebbe finalmente chiarire cosa sia realmente accaduto tra i due dopo le dichiarazioni d’amore e i progetti per il futuro.

Soraya e Cristian, un confronto che promette scintille

Tra le storie più delicate c’è quella di Soraya e Cristian, che avevano deciso di separarsi durante il programma e successivamente avevano confermato di non essere tornati insieme.

Dopo la trasmissione, tuttavia, sono circolate diverse indiscrezioni. Alcune segnalazioni rilanciate sui social dal blogger Lorenzo Pugnaloni hanno fatto riferimento a presunti messaggi che Cristian avrebbe inviato a un’altra ragazza quando la relazione con Soraya sarebbe stata ancora in corso.

Il nuovo faccia a faccia potrebbe quindi trasformarsi in uno dei momenti più accesi della serata e portare alla luce ulteriori particolari sulla fine della loro storia.

Alessandra e Rosario, ritorno di fiamma oppure addio?

Situazione ancora tutta da decifrare anche per Alessandra e Rosario. Dopo una prima rottura, i due avevano deciso di riprovarci, uscendo nuovamente insieme dal programma.

A distanza di circa un mese, però, Alessandra aveva confessato di non sentirsi più felice all’interno della relazione. Da qui la decisione di concedersi una pausa.

Successivamente sono circolate indiscrezioni su un possibile riavvicinamento. Sarà l'incontro con Filippo Bisciglia a chiarire se i due abbiano realmente deciso di ricominciare oppure se la loro storia sia definitivamente arrivata al capolinea.

Come sono finite le sette coppie di Temptation Island

Sette le coppie che hanno partecipato all’ultima edizione. Sara e Gabriele hanno chiuso la loro relazione e anche il successivo confronto non ha portato alla riconciliazione.

Destino analogo per Francesca e Danilo: avevano lasciato insieme il programma, ma la relazione è naufragata nelle settimane successive.

Separati anche Giovanni e Sabrina, che già durante il viaggio nei sentimenti avevano deciso di prendere strade differenti, confermando successivamente di non voler tornare insieme.

Tra Soraya e Cristian la rottura è stata confermata, mentre resta da capire quale sia oggi la situazione di Alessandra e Rosario.

I riflettori sono soprattutto su Iris e Andrea: erano usciti insieme e avevano ribadito la volontà di continuare la loro storia, ma gli ultimi indizi social hanno rimesso tutto in discussione.

La coppia che sembra invece aver superato definitivamente la prova è quella formata da Bernadette e Diamante. Dopo ben 16 anni di relazione, i due hanno confermato di voler continuare insieme e tra i loro progetti ci sarebbe anche il matrimonio.

Temptation Island e poi… e poi…: orario e dove vederlo

La seconda e ultima puntata di Temptation Island e poi… e poi… va in onda lunedì 14 settembre 2026 in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

La trasmissione sarà disponibile anche in streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche gli episodi dell’ultima edizione di Temptation Island.