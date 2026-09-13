Temptation Island, Dimitri Hristov a cena con un'ex gieffina: ci avrebbe provato, ma lei lo avrebbe respinto

Dimitri Hristov sembra aver preso decisamente sul serio il ruolo di tentatore. Spente le telecamere di Temptation Island, il modello romano di origini bulgare continua infatti a far parlare di sé per alcune presunte frequentazioni con volti noti della televisione e dei reality.

La sintonia con Soraya Sabetta a Temptation Island

Durante il programma, Dimitri si era avvicinato molto a Soraya Sabetta. Proprio la sintonia nata con il tentatore aveva contribuito a far maturare nella ragazza la consapevolezza di non voler più proseguire la relazione con Cristian Mascolino.

Ma, terminata l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, Hristov sarebbe finito al centro di nuove indiscrezioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il caffè e la cena con Grazia Kendi

Secondo quanto raccontato da Deianira Marzano nella sua newsletter, Dimitri avrebbe infatti tentato di approfondire la conoscenza con Grazia Kendi, ex concorrente del Grande Fratello reduce dalla rottura con Mattia Scuderi.

I due si sarebbero incontrati per un caffè e successivamente per una cena, alla quale avrebbe partecipato anche Ernesto Passaro, amico dell'ex gieffina.

Il tentativo, però, non avrebbe avuto l'esito sperato. Grazia avrebbe fatto capire a Dimitri di non essere interessata ad andare oltre una semplice amicizia.

Secondo le indiscrezioni, Hristov avrebbe cercato anche di comprendere meglio le intenzioni di Grazia confrontandosi proprio con Passaro.

Poi le indiscrezioni su Iris De Lorenzis

Ed è qui che si arriva alla vicenda di cui abbiamo già parlato nelle scorse ore. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Dimitri avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso Iris De Lorenzis.

Un'indiscrezione che acquista inevitabilmente maggiore interesse alla luce dei rumor sulla situazione sentimentale tra Iris e Andrea Petraroli.

I due avevano lasciato il falò di confronto di Temptation Island mano nella mano e con un anello a suggellare il loro amore, presentandosi insieme anche nell'appuntamento dedicato a ciò che era accaduto un mese dopo la conclusione del programma.

Negli ultimi giorni, però, alcuni indizi e movimenti social hanno alimentato le voci di una possibile rottura.

La verità su Iris e Andrea nella puntata di domani?

Per capire cosa sia realmente accaduto tra Iris e Andrea bisognerà attendere la puntata in onda domani sera, quando potrebbero finalmente arrivare chiarimenti sul loro rapporto.

E solo allora si potrà comprendere meglio anche il peso dell'indiscrezione che coinvolge Dimitri: Iris è davvero tornata single? E tra lei e il tentatore è successo qualcosa oppure siamo soltanto davanti a un nuovo rumor?

Per il momento, dunque, nessuna certezza. Ma una cosa è sicura: anche a telecamere spente Dimitri Hristov continua a interpretare alla perfezione il ruolo che lo ha fatto conoscere al pubblico di Temptation Island.