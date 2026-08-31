Helena Prestes, home tour nella nuova casa a Lecco: il nido d'amore con Javier Martinez

Un sogno che diventa realtà per Helena Prestes. La modella brasiliana ha acquistato casa a Lecco e ha deciso di condividere la gioia per il nuovo traguardo con i suoi follower, mostrando sui social gli ambienti dell'attico attraverso un home tour.

Dopo un lungo periodo trascorso tra Milano e le diverse città legate anche agli impegni sportivi del fidanzato Javier Martinez, per Helena è arrivato dunque il momento di mettere radici. E la scelta è caduta su Lecco, dove ha trovato un appartamento moderno e panoramico che potrebbe diventare il nido della coppia.

Un attico luminoso con vista sul lago

La nuova casa si trova all'ultimo piano di un edificio di recente costruzione nel centro di Lecco, in una posizione che regala una suggestiva vista sul lago e sulle montagne. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'abitazione è caratterizzata da uno stile moderno e minimalista e da una grande luminosità, favorita dalle ampie vetrate. Il fulcro della casa è un grande open space che riunisce soggiorno, sala da pranzo e cucina.

A dominare sono i colori chiari e neutri, con pareti bianche e parquet in rovere sbiancato.

Il grande terrazzo è il gioiello della casa

Nella zona giorno spicca un ampio divano color panna, collocato davanti a una grande libreria a parete. Poco distante si trova la zona pranzo, con tavolo in legno naturale e sedie dal design contemporaneo.

La cucina è invece total white, dalle linee essenziali e perfettamente integrata con il resto dell'open space.

Ma a conquistare maggiormente l'attenzione è soprattutto il grande terrazzo panoramico, dal quale Helena può ammirare il lago di Lecco incorniciato dalle montagne. Uno spazio esterno che rappresenta probabilmente il vero valore aggiunto dell'attico.

La camera da letto e la futura cabina armadio

Lo stile moderno prosegue nella zona notte. Nella camera padronale il bianco delle pareti contrasta con il letto rivestito in tessuto nero, accompagnato da lampade da comodino dal design ricercato.

Una seconda stanza, almeno inizialmente, dovrebbe essere trasformata in una grande cabina armadio. Nel bagno, invece, trova spazio un mobile con piano in legno naturale sul quale poggiano due lavabi coordinati.

Helena Prestes e Javier Martinez pronti alla convivenza

L'acquisto rappresenta soprattutto una svolta nella vita privata di Helena Prestes. Dopo tanti spostamenti, la modella può finalmente contare su un luogo tutto suo e su quella stabilità che desiderava da tempo.

E il nuovo attico di Lecco è destinato a diventare anche la casa della coppia: Helena Prestes e Javier Martinez si preparano così a vivere una nuova fase della loro relazione, questa volta sotto lo stesso tetto e con uno spettacolare panorama sul lago a fare da cornice.