Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: 7 concorrenti entrano nella Casa prima del via, ecco chi sono

Il Grande Fratello Vip è pronto a riaccendere le luci della Casa e, a poche settimane dal ritorno su Canale 5, sarebbe ormai definito il cast della nuova edizione.

A svelare in anteprima i nomi dei concorrenti è Davide Maggio, che questa mattina ha pubblicato la lista completa dei 17 Vip destinati a varcare la celebre Porta Rossa.

Un gruppo che mescola vecchie conoscenze del reality, volti storici della televisione e personaggi alla prima esperienza nella Casa. Tra i ritorni più attesi spiccano quelli di Alex Belli, Valeria Marini e Guendalina Tavassi, mentre non mancano nomi capaci di riportare il pubblico alle prime stagioni del Grande Fratello, come Marina La Rosa. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I 17 concorrenti del Grande Fratello Vip

Secondo l'anticipazione di Davide Maggio, il cast sarà composto da:

Alex Belli, Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini, Ria Megan, Piera Meloni, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Muller, Michelle Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia, Simone Annichiarico e Guendalina Tavassi.

Una rosa decisamente eterogenea, nella quale trovano spazio personaggi già abituati alle dinamiche dei reality e altri che potrebbero rappresentare le vere sorprese dell'edizione.

Sette concorrenti entreranno prima degli altri

La novità più interessante riguarda però l'avvio del programma. Non tutti i concorrenti dovrebbero infatti entrare contemporaneamente.

Prima della premiere è previsto un kick off, una sorta di apertura anticipata della Casa che consentirà di seguire le prime dinamiche tra alcuni dei protagonisti.

I sette scelti per varcare per primi la Porta Rossa sarebbero Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli.

Un gruppo nel quale spiccano soprattutto Marini, Tavassi e Belli, tre personaggi che conoscono molto bene i meccanismi televisivi dei reality e che potrebbero accendere immediatamente le dinamiche della Casa.

Ilary Blasi torna alla conduzione

Alla guida del Grande Fratello Vip ci sarà ancora Ilary Blasi, confermata da Mediaset dopo l'edizione della scorsa primavera.

Accanto alla conduttrice torneranno anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

La nuova edizione è prevista a settembre su Canale 5. Al momento Mediaset non ha ancora comunicato ufficialmente la data esatta del debutto autunnale.