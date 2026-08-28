Grande Fratello Vip, rivoluzione nella Casa: veterani contro debuttanti, ecco il cast completo

Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip è ormai cominciato. Il reality di Canale 5 dovrebbe tornare in onda giovedì 17 settembre, segnando anche il ritorno di Ilary Blasi alla guida del programma. Al suo fianco sono attese Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, chiamate a commentare quanto accadrà nella Casa.

Ma l'attenzione, inevitabilmente, è soprattutto sul cast. Nelle ultime ore sono circolate nuove indiscrezioni sui concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa e, stando alle anticipazioni diffuse da Gabriele Parpiglia, la produzione avrebbe scelto una formula particolare: mettere di fronte personaggi che conoscono già molto bene le dinamiche dei reality e volti alla loro prima esperienza.

Veterani contro debuttanti: la novità del Grande Fratello Vip

L'idea sarebbe quella di creare due gruppi distinti. Da una parte i "veterani", concorrenti che hanno già partecipato al Grande Fratello o che comunque hanno una certa familiarità con il mondo dei reality; dall'altra i debuttanti, pronti a confrontarsi per la prima volta con telecamere accese 24 ore su 24, nomination e convivenza forzata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Una contrapposizione che potrebbe diventare uno degli elementi centrali della nuova edizione e alimentare alleanze, rivalità e strategie fin dalle prime settimane.

Da Guendalina Tavassi a Marina La Rosa: i possibili ritorni

Tra i nomi più interessanti figura quello di Guendalina Tavassi, personaggio che conosce molto bene il mondo dei reality e che era già stata accostata al programma nella passata stagione.

Ancora più suggestivo sarebbe il ritorno di Marina La Rosa, una delle protagoniste della storica prima edizione del Grande Fratello. A distanza di tanti anni dal suo debutto televisivo, il suo ingresso rappresenterebbe inevitabilmente un richiamo alle origini del programma.

Nella lista compare anche Giulia Provvedi, cantante e influencer, componente insieme alla sorella Silvia del duo Le Donatella.

E poi c'è un nome che da solo potrebbe garantire parecchie dinamiche: Alex Belli. L'attore conosce perfettamente i meccanismi del programma ed è stato uno dei protagonisti più discussi delle precedenti edizioni.

Tra i possibili veterani viene indicato anche Jonathan Kashanian, altro volto molto conosciuto dal pubblico televisivo.

Federica Morello e Piera Meloni tra le nuove concorrenti

La produzione, però, non vorrebbe puntare soltanto su personaggi già rodati. Una parte importante del cast dovrebbe essere composta proprio da debuttanti.

Tra questi ci sarebbe Piera Meloni, mentre particolare curiosità sta suscitando il nome di Federica Morello, modella ed ex volto di Ciao Darwin.

Secondo le indiscrezioni emerse sui provini, Morello avrebbe già mostrato un carattere decisamente esuberante, lasciando intendere di poter diventare una delle personalità più imprevedibili della nuova edizione.

Andreas Muller e Michelle Masullo verso la Casa

Nel mosaico del nuovo Grande Fratello Vip trovano spazio anche altri due nomi circolati con insistenza nelle ultime settimane.

Il primo è quello di Andreas Muller, ballerino vincitore di Amici e compagno della coreografa Veronica Peparini. Inizialmente si era parlato della possibilità di vedere la coppia insieme nel reality, ipotesi che però sembrerebbe essere tramontata.

L'altro nome è quello di Michelle Masullo, modella già vista a Pechino Express insieme a Jo Squillo, alla quale è legata da un rapporto molto profondo tanto da definirsi sua "figlia elettiva".

Ilary Blasi prepara un Grande Fratello tutto nuovo

Il quadro non sarebbe ancora definitivo e potrebbero esserci altre sorprese prima della partenza. Ma le indiscrezioni trapelate finora delineano già chiaramente la strada scelta per il rilancio del programma.

Personaggi forti, vecchie conoscenze del pubblico e nuovi volti da scoprire, con la contrapposizione tra veterani e debuttanti destinata a diventare uno dei motori narrativi della stagione.