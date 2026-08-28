GF Vip, svelati altri due concorrenti: uno è l'ex fiamma di una nota gieffina

Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello Vip. La nona edizione del reality dovrebbe prendere il via il 14 settembre, con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Mediaset starebbe inoltre pensando fin dall'inizio a un doppio appuntamento settimanale, con una seconda puntata che potrebbe andare in onda già il 17 settembre.

Ma l'attenzione del pubblico è concentrata soprattutto sul cast. Chi varcherà la celebre Porta Rossa? TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

I nomi circolati per il GF Vip 9

Le indiscrezioni non mancano. Tra i possibili concorrenti sono stati fatti i nomi di alcuni volti che conoscono molto bene il mondo dei reality e, in qualche caso, anche la Casa del Grande Fratello.

Tra questi Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Giulia Provvedi, Alex Belli e Valeria Marini. Si parla inoltre di Andreas Muller, già protagonista de La Talpa insieme a Veronica Peparini, e perfino di Rocco Siffredi.

Un altro nome emerso nelle ultime ore è quello di Marina La Rosa, storica protagonista della prima edizione del Grande Fratello. La sua eventuale presenza potrebbe essere collegata anche a una novità nel meccanismo del gioco, con la possibile formazione di due fazioni contrapposte all'interno della Casa.

Parpiglia: «Gallani e Danto nel cast»

A rompere gli indugi su due dei possibili protagonisti è stato Gabriele Parpiglia. Nella sua newsletter, il giornalista ha anticipato che Giacomo Gallani e Giancarlo Danto sarebbero due concorrenti sicuri della nuova edizione.

Gallani, ex studente di Economia aziendale, ha successivamente intrapreso la carriera nel mondo della moda come fotomodello, costruendosi anche un seguito importante sui social, dove conta oltre 175mila follower.

Più articolato il percorso televisivo di Giancarlo Danto. Ha partecipato a diversi programmi e reality, tra cui Holiday Crush, ed è apparso ad Amici di Maria De Filippi nel corpo di ballo. Nel suo curriculum figurano inoltre esperienze a Ciao Darwin e Tu sì que vales.

Più recentemente Danto ha preso parte anche a The Fifty Italia. Sul fronte della vita privata, in passato gli è stato attribuito un flirt con Paola Caruso.

Se le anticipazioni di Parpiglia troveranno conferma, dunque, Giacomo Gallani e Giancarlo Danto saranno tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 9. Per conoscere il cast completo bisognerà invece attendere gli annunci ufficiali, mentre il toto-nomi è destinato ad accompagnare le settimane che separano il pubblico dall'apertura della Porta Rossa.