The 50 Italia, Lucia Ilardo nel cast con l'ex Renato Biancardi: con loro anche Lorenzo Spolverato

Il cast della seconda edizione di The Fifty Italia inizia a prendere forma. Secondo un'indiscrezione lanciata da Lollo Magazine, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato sarebbero tra i concorrenti scelti per la nuova stagione del reality di Prime Video.
Due volti molto conosciuti dal pubblico dei reality, pronti dunque a rimettersi in gioco in una nuova avventura televisiva. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui: nel cast ritroverebbero anche Renato Biancardi, ex gieffino ed ex della stessa Lucia Ilardo. Un incrocio che potrebbe inevitabilmente riaccendere dinamiche e vecchie questioni rimaste in sospeso.
Tra i nomi accostati alla seconda edizione c'è anche quello di Antonella Fiordelisi. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe rifiutato la proposta e, salvo ripensamenti, non dovrebbe quindi entrare a far parte del cast.
Resta invece in lizza Oriana Marzoli. Nei giorni scorsi l'influencer venezuelana ha annunciato che tornerà in Italia per partecipare a un reality show, senza però svelarne il nome. Un indizio che ha immediatamente alimentato le indiscrezioni su un suo possibile ingresso proprio a The Fifty Italia.
Dopo il successo della prima edizione, il reality si prepara quindi a tornare con nuovi protagonisti e possibili intrecci tutti da seguire.