Anticipazioni Uomini e Donne, è finita tra Agnese e Roberto: lei riporta l'anello e scoppia in lacrime

Nuova registrazione di Uomini e Donne e nuove sorprese nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni diffuse dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni raccontano una puntata particolarmente movimentata, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over.

Tra le notizie più importanti c’è la fine della storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ma non sono mancati momenti di forte tensione, con lo scontro tra Antonio e Gloria che ha coinvolto anche Alessandra Mussolini.

Agnese e Roberto si sono lasciati: lei scoppia a piangere

La storia tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo è arrivata al capolinea. Agnese è tornata nello studio di Uomini e Donne e ha riportato anche l’anello ricevuto durante la relazione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Roberto, invece, non si è presentato al confronto. Una situazione che ha provocato una forte reazione emotiva in Agnese, che è scoppiata a piangere davanti agli altri protagonisti del programma.

Ben diverso il momento vissuto da Cinzia e Marco, tornati in studio come ospiti. La loro relazione procede a gonfie vele e la coppia avrebbe già individuato addirittura tre possibili date per il matrimonio.

Gemma Galgani tra Fabio, Andrea e Gabriele

Come sempre grande spazio a Gemma Galgani. La dama torinese sta conoscendo due corteggiatori. Andrea non era presente alla registrazione, mentre con Fabio c'è stata un'esterna.

L'appuntamento sarebbe andato abbastanza bene, anche se tra i due ci sarebbero stati soltanto dei baci sfiorati. Gemma, comunque, avrebbe intenzione di rivederlo.

La dama aveva anche scambiato il numero con Gabriele, cavaliere napoletano già presente nel parterre. I due si sono sentiti fino alla mattina della registrazione, ma Gemma ha poi deciso di interrompere la conoscenza.

Alla base della decisione ci sarebbe un appuntamento saltato per un contrattempo lavorativo di Gabriele. Il cavaliere ha provato a spiegare le proprie ragioni e, sentendosi mancato di rispetto, ha manifestato l'intenzione di lasciare il programma. È stata Maria De Filippi a chiedergli le ragioni della sua decisione.

Antonio e Gloria faccia a faccia, interviene Maria De Filippi

Uno dei momenti più accesi ha riguardato Paola e Antonio. Quest'ultimo è tornato al centro dello studio per chiedere pubblicamente scusa alla dama dopo alcune dichiarazioni fatte nella precedente registrazione, quando aveva parlato di Paola con Gloria.

Proprio tra Antonio e Gloria è scoppiata una durissima discussione. I due si sono alzati arrivando faccia a faccia e nella lite è intervenuta anche Alessandra Mussolini, schierandosi dalla parte di Gloria.

La tensione è salita al punto che Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmare Antonio.

Paola gli ha quindi chiesto di scusarsi per i modi utilizzati sia nei confronti di Gloria sia della Mussolini. Antonio ha poi nuovamente proposto a Paola di lasciare insieme Uomini e Donne, dicendosi pronto a dimenticare quanto accaduto.

La dama, però, ha rifiutato. Maria De Filippi gli ha fatto capire che, se è realmente interessato a Paola, potrebbe essere più utile restare nel programma e continuare a dimostrarle ciò che prova.

Barbara chiude con Osvaldo

Non è andata bene l'uscita tra Barbara e Osvaldo. Durante l'appuntamento il cavaliere avrebbe fatto diverse osservazioni sulle abitudini della dama, arrivando a darle consigli anche sui farmaci da assumere per il mal di testa e su alcuni prodotti utilizzati in palestra.

Barbara non avrebbe gradito questo atteggiamento e ha deciso di interrompere la conoscenza, ammettendo inoltre di non essere completamente attratta da Osvaldo. Tra i due è nato così un battibecco in studio.

Osvaldo, intanto, continua a conoscere Anna, anche lei romana.

Giovanni diviso tra Sabrina e Gloria

Situazione sentimentale intricata anche per Giovanni, che sta conoscendo contemporaneamente Sabrina e Gloria.

Con Sabrina ci sarebbero stati diversi baci durante una serata trascorsa insieme. I due sarebbero anche saliti in camera, ma secondo le anticipazioni non sarebbe accaduto altro.

Sabrina appare molto coinvolta, tanto da aver evitato di baciare Davide durante un'altra uscita. Quest'ultimo, tuttavia, ha deciso di chiudere la conoscenza proprio perché non avrebbe apprezzato la velocità con cui Sabrina si è avvicinata a Giovanni.

Delusa, Sabrina ha nuovamente manifestato l'intenzione di abbandonare Uomini e Donne, ma Maria De Filippi è riuscita a convincerla a restare.

Anche Giovanni le ha chiesto di non andare via, spiegandole di voler continuare a conoscerla pur essendo interessato anche a Gloria.

Trono Classico, arriva il nuovo tronista Giacomo

Novità anche nel Trono Classico, dove ha fatto il suo ingresso Giacomo, il nuovo tronista. Da giovane ha praticato tennis e, stando alle prime informazioni, non sarebbe un volto già conosciuto dal pubblico televisivo.

Prosegue invece il percorso della tronista Giorgia, protagonista di un'esterna molto positiva con Lory.

Il corteggiatore le ha organizzato una sorpresa contattandola mentre era a passeggio con la sua cagnolina Mia. I due si sono poi incontrati in un parco e Lory ha iniziato a raccontarle aspetti personali legati alla propria famiglia. Giorgia si è commossa e tra loro ci sono stati diversi abbracci.

Giorgia esce anche con Camillo, ma resta un dubbio

Nel corso della registrazione è stata mostrata anche l'esterna di Giorgia con Camillo, corteggiatore di 21 anni.

Il ragazzo l'ha portata a visitare alcuni musei e l'incontro è stato piacevole. La tronista, però, continua ad avere qualche perplessità.

Giorgia considera Camillo, almeno per il momento, un po' superficiale e soprattutto teme che la differenza d'età possa tradursi in una distanza nelle esperienze vissute e nella maturità personale. Un dubbio che potrebbe diventare centrale nelle prossime puntate.