Giovanni Grazioso verso Uomini e Donne, prima del trono arriva il “test”: la decisione di Maria De Filippi

L’estate 2026 potrebbe aver cambiato definitivamente la vita di Giovanni Grazioso. Dopo l’enorme popolarità conquistata grazie a Temptation Island, per lui potrebbero presto aprirsi le porte di Uomini e Donne, anche se con modalità diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, infatti, Grazioso sarebbe destinato ad entrare nelle dinamiche del programma di Maria De Filippi, ma almeno inizialmente non nelle vesti di tronista.

Prima il test, poi l'eventuale trono

La produzione avrebbe scelto una strada prudente: un periodo iniziale di prova per capire come Grazioso riuscirà a inserirsi nello studio e, soprattutto, come saprà gestire la straordinaria notorietà conquistata durante l'estate. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il passaggio da Temptation Island a Uomini e Donne non rappresenterebbe certo una novità. I due programmi condividono pubblico e protagonisti e negli anni diversi volti passati dai falò del reality hanno successivamente trovato spazio nel dating show pomeridiano di Canale 5.

Per Grazioso, tuttavia, la situazione sarebbe particolare. Il successo ottenuto dopo Temptation Island ha infatti assunto dimensioni difficilmente prevedibili soltanto qualche mese fa.

Dalle brioche alla popolarità

A cambiare non è stata soltanto la sua esposizione televisiva. Anche la sua attività di venditore ambulante di brioche ha beneficiato dell'effetto Temptation Island, attirando folle di curiosi e fan.

Attorno al suo banchetto si sarebbero registrati veri e propri assembramenti, con migliaia di persone richiamate dalla possibilità di incontrarlo. Una popolarità che avrebbe prodotto anche importanti risultati economici e attirato l'interesse di imprenditori intenzionati a trasformare l'attività in un vero e proprio brand.

Un'ascesa rapidissima che, proprio per le sue dimensioni, avrebbe spinto la produzione di Uomini e Donne a procedere con cautela.

Maria De Filippi vuole valutarlo

L'obiettivo sarebbe capire se Grazioso sia in grado di trasformare la notorietà del momento in una presenza televisiva capace di funzionare nel lungo periodo.

Resta ancora da definire quale ruolo gli verrà affidato nelle prime puntate e quando farà concretamente il suo ingresso nel programma. Il trono, dunque, non sarebbe escluso, ma neppure garantito.

Dopo un'estate da protagonista assoluto sui social e tra il pubblico di Temptation Island, per Giovanni Grazioso potrebbe cominciare una nuova avventura televisiva. Stavolta, però, sarà lo studio di Maria De Filippi a stabilire se il fenomeno dell'estate è destinato a durare.