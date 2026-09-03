Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri gela i fan: la verità sul ritorno di fiamma con Ida Platano

Nessun ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un possibile riavvicinamento della storica coppia di Uomini e Donne, è stato lo stesso ex cavaliere del Trono Over a intervenire sui social per mettere fine alle voci.

Il gossip aveva rapidamente riacceso le speranze dei tanti telespettatori che negli anni hanno seguito la tormentata storia d'amore tra Riccardo e Ida. Ma Guarnieri ha scelto di essere molto chiaro: tra i due, almeno al momento, non sarebbe in corso alcun riavvicinamento.

La segnalazione sul presunto riavvicinamento

A far partire le indiscrezioni era stata una segnalazione ricevuta dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo quanto riferito da una follower, Ida e Riccardo avrebbero ripreso a sentirsi e ci sarebbe stata addirittura la possibilità di rivederli insieme in televisione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una voce che aveva trovato terreno fertile anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Guarnieri. L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha infatti raccontato alla rivista ufficiale della trasmissione di essere tornato single dopo la fine di una relazione durata circa tre anni.

Riccardo non ha nascosto il desiderio di innamorarsi nuovamente e di poter costruire una famiglia. Nell'occasione era tornato a parlare anche di Ida Platano, ammettendo di conservare un bel ricordo della loro relazione.

Riccardo ricorda l'amore vissuto con Ida

Nonostante litigi, incomprensioni e separazioni, Guarnieri ha ricordato soprattutto l'intensità del sentimento che lo aveva legato alla dama bresciana. Un amore forte e passionale che, come lui stesso ha lasciato intendere, gli piacerebbe riuscire a vivere nuovamente.

Parole che, unite alla successiva segnalazione, avevano alimentato l'ipotesi che tra i due potesse essere successo qualcosa lontano dalle telecamere.

La smentita di Guarnieri: «Non ci stiamo scrivendo»

A spegnere le speranze dei fan ci ha però pensato direttamente Riccardo. Attraverso i social, l'ex cavaliere ha negato categoricamente qualsiasi contatto sentimentale con Ida.

«Ancora a parlare di messaggi e ritorni di fiamma? Mi spiace deludere chi ci sperava», ha scritto Guarnieri, criticando duramente chi, a suo dire, diffonderebbe indiscrezioni senza fondamento soltanto per ottenere maggiore visibilità sui social.

Poi la precisazione che sembra non lasciare spazio a interpretazioni: «Non ci stiamo scrivendo e non c'è nessun retroscena da svelare. La fantasia di qualcuno corre un po' troppo! Cerchiamo di andare avanti...».

Almeno per ora, dunque, nessun nuovo capitolo della lunga storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E anche l'ipotesi di rivederli insieme a Uomini e Donne, rilanciata nelle ultime ore dal gossip, resta priva di conferme.